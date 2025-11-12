புதன், 12 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (15:43 IST)

ஆன்லைன் பந்தய விளம்பரம்: நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவிடம் CID விசாரணை!

ஆன்லைன் பந்தய விளம்பரம்: நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவிடம் CID விசாரணை!
சட்டவிரோத ஆன்லைன் பந்தய தளங்களை விளம்பரப்படுத்தியதாக கூறப்படும் வழக்கில், நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா தெலங்கானா மாநிலக் குற்ற புலனாய்வு துறையின் முன் விசாரணைக்காக ஆஜரானார்.
 
சட்டவிரோத பந்தய நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மாநில அரசு எடுத்துவரும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. CID-யின் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். இந்த செயலிகள் இளைஞர்களை எளிதில் பணம் சம்பாதிக்க ஆசை காட்டி, நிதி இழப்பையும், சில சமயங்களில் தற்கொலைகளையும் தூண்டியதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.
 
முன்னதாக, பண மோசடி வழக்கில் அமலாக்கத் துறையிடம் ஆஜரானபோது, தான் ஒரு கேமிங் செயலியை மட்டுமே ஆதரித்ததாகவும், பந்தய செயலிகளுடன் தொடர்பு இல்லை என்றும் விஜய் தேவரகொண்டா விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
 
இதே வழக்கில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் அவர்களுக்கும் CID சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

கும்கி 2 படத்தை வெளியிட நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை…!

கும்கி 2 படத்தை வெளியிட நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை…!இயக்குனர் பிரபு சாலமன் தமிழில் மைனா, கும்கி போன்ற படங்களின் தனக்கான முத்திரையைப் பதித்து முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவரின் கடைசி சில படங்கள் தோல்வி அடைந்து அவரை புகழ் வெளிச்சத்தில் இருந்து மறைய வைத்தன. கடைசியாக அவர் இயக்கிய செம்பி திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை.

25 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் 70 கோடி ரூபாய்.. ‘பைசன்’ அசத்தல் வசூல்!

25 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் 70 கோடி ரூபாய்.. ‘பைசன்’ அசத்தல் வசூல்!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

’பேட் கேர்ள்’ படம் சிரிக்கவும் அழவும் வைத்தது… பிரபல நடிகை பாராட்டு!

’பேட் கேர்ள்’ படம் சிரிக்கவும் அழவும் வைத்தது… பிரபல நடிகை பாராட்டு!இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குனர் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான ‘பேட் கேர்ள்’திரைப்படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்பாகவே பல உலகப் பட விழாக்களில் கலந்துகொண்டு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன் மையக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

அடுத்த ஆண்டுக்குத் தள்ளிப் போகும் வெங்கட்பிரபு படம் –சிவகார்த்திகேயன்தான் காரணமா?

அடுத்த ஆண்டுக்குத் தள்ளிப் போகும் வெங்கட்பிரபு படம் –சிவகார்த்திகேயன்தான் காரணமா?வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் விஜய்யின் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான கோட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்று 455 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதையடுத்து வெங்கட்பிரபு அடுத்து யாரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

DC படத்துக்காக இத்தனைக் கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினாரா லோகேஷ்?

DC படத்துக்காக இத்தனைக் கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினாரா லோகேஷ்?தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்த உயரம் அளப்பரியது. தனது இயக்குநர் பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். அதன் பின்வரும் "கைதி", "மாஸ்டர்", "விக்ரம்", "லியோ" போன்ற வெற்றிப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தவர். கடைசியாக அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றாலும் கடுமையான எதிர்மறை விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com