ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026 (13:02 IST)

விஜய் ஏன் கருப்பு படத்தில் நடிக்கவில்லை!.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி விளக்கம்!...

காமெடி நடிகராக இருந்து இயக்குனராக உயர்ந்திருப்பவர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி. ஏற்கனவே மூக்குத்தி அம்மன், வீட்ல விசேஷங்க போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கினார். அதன்பின் சூர்யாவை வைத்து கருப்பு என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார்.

இந்த படத்தில் வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ண சாமி என இரண்டு வேடங்களில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் பல வருடங்களுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு கமர்சியல் மசாலா திரைப்படமாக உருவாகியிருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார்

சூர்யா ரசிகர்கள் ஆவலாக எதிர்பார்க்கும் இந்த திரைப்படம் வருகிற மே மாதம் வெளியாகலாம் என சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில், இந்த படம் பற்றி ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி ‘2023ம் வருடம் கருப்பு படத்தின் கதையை எழுத தொடங்கினேன்.. கதை பெரிதாக வளர்ந்ததால் பெரிய நடிகர்கள் தேவைப்பட்டார்கள்..

முதலில் விஜய் சாரை சந்தித்து கதை சொன்னேன்.. அவரோ எனது ஸ்டைலில் குடும்ப படமாக இருக்க வேண்டும் என கூறினார். அதேநேரம் அவர் அரசியலுக்கும் சென்று விட்டதால் அந்த கதையை சூர்யாவிடம் கூறினேன்.. அவருக்கு கதை பிடித்திருந்ததால் கருப்பு படம் உருவானது எனக்கூறியிருக்கிறார்.

