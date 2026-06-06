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ஊரை விட்டு போறேன்!.. அதுதான் நிம்மதி!.. விஜய் ஆண்டனி ஷாக்!...
இசையமைப்பாளராக இருந்து நடிகராக மாறியவர் விஜய் ஆண்டனி. இவர் நடிப்பில் வெளியான பிச்சைக்காரன் திரைப்படம் 100 கோடி வசூலை பெற்றது. அதோடு அந்த படத்தால் இவருக்கு தெலுங்கிலும் மார்க்கெட் உருவானது. எனவே அதன்பின் வெளியான விஜய் ஆண்டனியின் எல்லா படங்களும் தமிழ்ம் தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகி வருகிறது.
கடந்த சில வருடங்களில் விஜய் ஆண்டனிக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் அமையவில்லை. இந்நிலையில்தான் சசி இயக்கத்தில் அவர் நடித்துள்ள நூறு சாமி திரைப்படம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. விரைவில் இந்த படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில் நேற்று இந்த படக்குழு செய்தியாளர்களை சந்தித்தது.
அப்போது பேசிய விஜய் ஆண்டனி ‘உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக வைத்து நூறு சாமி படம் உருவாகியிருக்கிறது. எனக்கு எளிமையான கிராம வாழ்க்கைதான் பிடிக்கும். இன்னும் மூன்று வருடங்களில் ஒரு நல்ல கிராமத்திற்கு சென்று செட்டிலாகப்போகிறேன். கிராம மக்கள் நகர வாழ்க்கையை பார்த்து ஏமாற வேண்டாம்.. நகரத்தில் அனைவரும் மன அழுத்தத்துடன் வாழ்கிறார்கள். கிராம வாழ்க்கையே மேம்பட்ட வாழ்க்கை. வேலைக்காக மட்டுமே நாங்கள் சென்னையில் இருக்கிறோம்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.