Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (14:29 IST)

திமுக தோல்வி!. மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க வரும் உதயநிதி ஸ்டாலின்!....

கலைஞர் கருணாநிதியின் பேரன், மு.க ஸ்டாலின் மகன் என்கிற அடையாளத்தோடு அரசியலிலும், சினிமாவிலும் களமிறங்கியவர் உதயநிதி. ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் என்கிற நிறுவனத்தை துவங்கி தயாரிப்பாளராகவே உதயநிதி சினிமாவில் அறிமுகமானார். இவர் தயாரித்த முதல் படமான குருவில் விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். அதன்பின் பல படங்களையும் உதயநிதி தயாரித்தார். அதேபோல், பல படங்களை வாங்கியும் வெளியிட்டார்.

ஒருகட்டத்தில் சினிமாவில் நடிப்பது என முடிவெடுத்தார் உதயநிதி. உதயநிதி முதன் முதலாக ஹீரோவாக நடித்த ‘ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. அதன்பின் நடித்த படங்கள் அவ்வளவாக ஓடவில்லை. சந்தானத்தை தன்னுடன் வைத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்து வந்தார் உதயநிதி.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி நடித்த மாமன்னன் திரைப்படம் நல்ல வசூலை பெற்றது. மாமன்னன் படம் வெற்றி பெற்றதும் இனி மூன்று வருடங்களுக்கு நான் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன் என்று கூறினார் உதயநிதி. அதே போல் அவர் திரைப்படங்களில் நடிக்கவில்லை..

தற்போது திமுக தோல்வியடைந்து விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. எனவே மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்த உதயநிதி திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. மாமன்னன் போல அரசியல் கதைகளில் நடிக்கவும் உதயநிதி முடிவெடுத்துள்ளாராம்.

