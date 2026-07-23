ரசிகர்களுக்கு சூர்யா வேண்டுகோள்
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவரும், சமுதாய அக்கறை கொண்ட நடிகருமாகத் திகழ்பவர் சூர்யா. தனது அகரம் அறக்கட்டளை மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான ஏழை, எளிய மாணவர்களின் உயர் கல்விக்குத் தொடர்ந்து உதவிக்கரங்கள் நீட்டி வரும் இவர், திரைத் துறை தாண்டி சமூகப் பணிகளிலும் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவருடைய பிறந்தநாளான இன்று, உலகம் முழுவதும் உள்ள இவரது ரசிகர்கள் நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் பலவிதமானக் கொண்டாட்டங்களுக்குத் தயாராகி வந்தனர்.
அதேவேளையில், மருத்துவர் சேர்க்கைக்கான 'நீட்' தேர்வுக்கு எதிராகப் பல தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்புக் குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக, நீட் தேர்வால் மாணவர்கள் சந்திக்கும் நெருக்கடிகள், முறைகேடுகள் மற்றும் பாதிப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டி, தலைநகர் டெல்லியில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து வந்த திரளான மாணவர்களும் இளைஞர்களும் திரண்டு தீவிரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டக் களத்தில் மாணவர்கள் தங்களின் எதிர்காலத்திற்காகவும் நீதிக்காகவும் குரல் கொடுத்து வரும் இந்தச் சூழல் நாடு முழுவதும் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில்தான், டெல்லியில் மாணவர்கள் போராடிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் தமக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் தேவையில்லை என்ற முடிவை நடிகர் சூர்யா எடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ள அவர், டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகத் தங்களின் எதிர்காலத்திற்காக நமது மாணவர்களும் இளைஞர்களும் வீதியில் இறங்கிப் போராடிக் கொண்டிருக்கும் இந்தச் சூழலில், எனது பிறந்தநாளை ரசிகர்கள் யாரும் கொண்டாட வேண்டாம் எனக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.