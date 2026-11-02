தனுஷுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு - நன்றி சொன்ன சூர்யா
அமரன் திரைப்படத்தை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், சாய் பல்லவி, மம்முட்டி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஓம். இந்த படத்தை அக்டோபர் 15ம் தேதி வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டது. ஆனால், ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 அதே தேதியில் ரிலீஸ் என அறிவிப்பு வெளியானது.
இதையடுத்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்ட தனுஷ் ‘ரஜினி சாரின் ஜெயிலர் 2 அக்டோபர் 15ம் தேதி வருவதால் ஓம் ரிலீஸ் தள்ளி போகிறது. அதேபோல், சூர்யா சாரின் சீன் திரைப்படம் நவம்பர் 6ம் தேதி வருவதால் அந்த தேதியிலும் ஓம் வராது.. நவம்பர் 20ம் தேதி ஓம் படம் வெளியாகும்’ என அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று சென்னையில் நடந்த சீன் பட புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சூர்யா ‘இந்த் தீபாவளிக்கு ராமாயணா, மூக்குத்தி அம்மன் 2 படங்களுடன் எங்களின் சீன் படமும் வெளியாகிறது. எங்கள் படத்திற்காக தனது ஓம் படத்தின் வெளியீட்டை தள்ளிவைப்பதாக அறிவித்த தனுஷுக்கு நன்றி. அவரது ஆதரவையும், நல்லெண்ணத்தையும் நாங்கள் பெரிதும் பாராட்டுகிறோம்’ என தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று சென்னையில் நடந்த சீன் பட புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சூர்யா ‘இந்த் தீபாவளிக்கு ராமாயணா, மூக்குத்தி அம்மன் 2 படங்களுடன் எங்களின் சீன் படமும் வெளியாகிறது. எங்கள் படத்திற்காக தனது ஓம் படத்தின் வெளியீட்டை தள்ளிவைப்பதாக அறிவித்த தனுஷுக்கு நன்றி. அவரது ஆதரவையும், நல்லெண்ணத்தையும் நாங்கள் பெரிதும் பாராட்டுகிறோம்’ என தெரிவித்தார்.