200 கோடி வசூலை தாண்டிய சீன்!.. சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி...
நடிகர் சூர்யா மலையாள பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் சீன். இந்த படத்தில் நஸ்ரியா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தொடர் கொலைகளை செய்யும் சைக்கோ கொலைகாரனை பிடிக்க போலிஸ் அதிகாரரியான சூர்யா முயற்சி செய்வதுதான் படத்தின் கதை.
ஆனால் இதை வழக்கமான பாணியில் சீரியஸாக சொல்லாமல் ஜாலியான டீமை வைத்துக்கொண்டு டார்க் காமெடி கலந்து சுவாரசியமான திரைக்கதை மூலம் சொன்னதால் ரசிகர்களுக்கு படம் பிடித்து போய்விட்டது.
படம் வெளியாகி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்ட நிலையில் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.200 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.129 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே சூர்யாவுக்கு கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய படங்கள் வெற்றி பெற்ற நிலையில் தற்போது ஹாட்ரிக் வெற்றியாக சீன் திரைப்படமும் சேர்ந்துள்ளது.
படம் வெளியாகி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்ட நிலையில் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.200 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.129 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே சூர்யாவுக்கு கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய படங்கள் வெற்றி பெற்ற நிலையில் தற்போது ஹாட்ரிக் வெற்றியாக சீன் திரைப்படமும் சேர்ந்துள்ளது.