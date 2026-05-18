Last Modified: Monday, 18 May 2026 (19:34 IST)

Karuppu: சாமி வந்து ஆடும் ரசிகர்கள்!.. ப்ளீஸ் இத பண்ணுங்க!.. சூர்யா கோரிக்கை!..

Mon, 18 May 2026 (19:34 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (19:35 IST)
சூர்யாவுக்கு பல வருடங்களுக்கு பின் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக கருப்பு படம் அமைந்திருக்கிறது. ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் எஸ்.ஆர் பிரபு தயாரிப்பில் உருவான இந்த திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. படம் உருவாகும்போதே பல பிரச்சனைகளையும் கருப்பு சந்தித்தது.

தடைகளை எல்லாம் தாண்டி ஒரு வழியாக கடந்த 14ம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவித்தார்கள். ஆனால் சில காரணங்களால் அன்று அப்படம் வெளியாகவில்லை. 15ம் தேதிதான் வெளியானது
. கருப்பு படதை சூர்யா ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள். அதோடு பொதுவான ரசிகர்களுக்கும் படம் பிடித்திருக்கிறது. படம் வெளியாகி மூன்று நாளில் கருப்பு திரைப்படம்  உலகமெங்கும் 147 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. அநேகமாக இந்த வார இறுதிக்குள் கருப்பு 300 கோடி வசூலை தாண்டலாம் என கணிக்கப்படுகிறது. சூர்யாவின் சினிமா கெரியரில் அதிக வசூலை பெற்ற படமாக கருப்பு இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது

சூர்யா தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘திரைப்படத்திற்கு ஏற்பட்ட தடைகளைத் தாண்டி முழு ஆதரவு தந்து, வெற்றிகரமாகத் திரையிட்டு வரும் என் அன்பிற்குரிய திரையரங்க உரிமையாளர்கள்,  ஊழியர்கள் மற்றும் வெளியீட்டிற்கு உறுதுணையாக இருந்த தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள், விநியாகஸ்தர் சங்க நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்!

திரையரங்குகளில் கருப்ப சாமியைக் கண்டு பரவசமடைபவர்களுக்கு, உரிய முதலுதவி வழங்கி உதவுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அந்த நேரத்தில் மற்றவர்கள் அதை வீடியோ எடுப்பதைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுருத்த அன்போடு வேண்டுகிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

30 வருடங்களுக்கு மேல் நடிகராக வலம் வந்து ஏராளமான ரசிகர்களை பெற்றவர் விஜய். அதன்பின் அரசியலுக்கு வர ஆசைப்பட்டு தனது ரசிகர் மன்றங்களை விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்.

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய். அரசியல் கட்சி தொடங்கி 27 மாதங்களில் அவருக்கு முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்திருப்பதை எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்கிறார்கள்.

1965ம் வருடம் முதல் சினிமா துறையில் இருந்து வந்தவர் கே.ராஜன். தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், வினியோகஸ்தர், நடிகர் என சினிமாவில் பயணித்தார்.

தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான கே.ராஜன் அவர்களின் மறைவிற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: