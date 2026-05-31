  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actor suriya gifted new car to karuppu camera man
Written By
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (16:40 IST)

கருப்பு சூப்பர் ஹிட்!.. ஒளிப்பதிவாளருக்கு சூர்யா கொடுத்த சூப்பர் கிஃப்ட்!..

karuppu
Publish: Sun, 31 May 2026 (16:23 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (16:40 IST)
google-news
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் கடந்த 15ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்தில் சூர்யா கதாநாயகனாக நடிக்க திரிஷா கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி என இரண்டு தோற்றங்களில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார்.

ஆர்.ஜே.பாலாஜி ஏற்கனவே இயக்கி வெளியான மூக்குத்தி அம்மன் ஸ்டைலில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. சூர்யாவுக்கு சூப்பர் ஹிட் கிடைத்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் கருப்பு ஒரு மெகா வெற்றிப்படமாக மாறியுள்ளது. இதுவரை கருப்பு படம் உலகம் முழுவதும் 300 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்திருக்கிறது.

car

இந்த மகிழ்ச்சியை படக்குழு கொண்டாடி வருகிறது. இந்நிலையில், நடிகர் சூர்யா கருப்பு படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் விஷ்ணுவுக்கு 30 லட்சம் மதிப்புள்ள மஹிந்திரா BE6  காரை பரிசளித்துள்ளார். இது தொடர்பான புகைப்படத்தை விஷ்ணு தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்து சூர்யாவுக்கு நன்றி கூறியுள்ளார்.

போலீஸை கையெடுத்து கும்பிட்டு நன்றி சொன்ன அஜித்!.. என்னா மனுஷன்!..

போலீஸை கையெடுத்து கும்பிட்டு நன்றி சொன்ன அஜித்!.. என்னா மனுஷன்!..நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி நேற்று அதிகாலை தூக்கத்திலேயே காலமானார்.

சமந்தா விவாகரத்துக்கு பின் நீதிமன்றத்தை நாடிய நாக சைதன்யா.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல்..

சமந்தா விவாகரத்துக்கு பின் நீதிமன்றத்தை நாடிய நாக சைதன்யா.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல்..இணையதளங்களில் தனது உரிமைகளை பாதுகாக்கவும், தனது அடையாளம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்கவும் கோரி பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யா டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

ஒரு நாளைக்கு 4 லட்சம்!.. ராம் சரணின் பாடிகார்ட் யார் தெரியுமா?...

ஒரு நாளைக்கு 4 லட்சம்!.. ராம் சரணின் பாடிகார்ட் யார் தெரியுமா?...தெலுங்கு சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் ராம்சரண். தெலுங்கு சினிமா சூப்பர்ஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் மகன் இவர். கடந்த பல வருடங்களில் பல திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

இனிமே திரிஷா கூட வந்தா ஹேஷ்டேக் போட்டு டிரெண்டிங் பண்ணுவோம்!. கொந்தளிக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!...

இனிமே திரிஷா கூட வந்தா ஹேஷ்டேக் போட்டு டிரெண்டிங் பண்ணுவோம்!. கொந்தளிக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!...நடிகை திரிஷா விஜயுடன் கில்லி, ஆதி, திருப்பாச்சி, லியோ உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

பாக்ஸ் ஆபீஸில் அர்ஜுனின் அதிரடி: பிளாஸ்ட் 3-வது நாள் வசூல் நிலவரம்

பாக்ஸ் ஆபீஸில் அர்ஜுனின் அதிரடி: பிளாஸ்ட் 3-வது நாள் வசூல் நிலவரம்திரையுலகில் ஆக்ஷன் கிங் என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் அர்ஜுன், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கதையின் நாயகனாக நடித்து மே 28-ம்