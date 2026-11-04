  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actor suriya asked sorry for not attending kerala promotion
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (18:59 IST)

சீன் பட புரமோஷ்ன் - ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட சூர்யா

suriya scene
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (19:01 IST)
google-news
சூர்யாவுக்கு கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் என தொடர்ந்து ஹிட் படங்கள் அமைந்துவரும் நிலையில் அடுத்து ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற நவம்பர் 6ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவிருக்கிறது.

இந்த படம் தொடர்பான டீசர் மற்றும் டிரெய்லர் வீடியோக்கள் ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடித்துள்ளார். கலகலப்பான, ஜாலியான ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக சூர்யா இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

கடந்த சில நாட்களாகவே இந்த படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சி சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் நடைபெற்றது. இந்நிலையில்தான் இன்று கேரள மாநிலம் கொச்சினில் நடைபெறும் சீன் படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் சூர்யா கலந்து கொள்ள மாட்டார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காய்ச்சல் காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சியை தவிர்த்துள்ள சூர்யா அதற்காக தனது ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
12.5 லட்சம் எதுக்கு?.. 95 ஆயிரம் போதும்! - தாணுவுக்கு செலவு வைக்காத ரஜினி

சீன் பட புரமோஷ்ன் - ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட சூர்யா

சீன் பட புரமோஷ்ன் - ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட சூர்யாசூர்யாவுக்கு கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் என தொடர்ந்து ஹிட் படங்கள் அமைந்துவரும் நிலையில் அடுத்து ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற நவம்பர் 6ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவிருக்கிறது.

12.5 லட்சம் எதுக்கு?.. 95 ஆயிரம் போதும்! - தாணுவுக்கு செலவு வைக்காத ரஜினி

12.5 லட்சம் எதுக்கு?.. 95 ஆயிரம் போதும்! - தாணுவுக்கு செலவு வைக்காத ரஜினிவாழ்க்கையில் அடிபட்டு மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலிருந்து மேலே வந்தவர்தான் ரஜினிகாந்த்

28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் பிரபல நடிகருட தபு: 55வது பிறந்த நாளில் மாஸ் அப்டேட்!

28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் பிரபல நடிகருட தபு: 55வது பிறந்த நாளில் மாஸ் அப்டேட்!தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான நாகார்ஜுனாவின் 100-வது திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது 'கிங் 100'. இப்படத்தை ரா கார்த்திக் இயக்கி வருகிறார். அன்னபூர்ணா ஸ்டுடியோஸ் தயாரிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைக்கிறார்.

எங்கப்பா ஒரு கங்காணி!.. வெள்ளக்காரன் கொடுத்த 25 ஏக்கர் நிலம்.. கங்கை அமரன் பேட்டி

எங்கப்பா ஒரு கங்காணி!.. வெள்ளக்காரன் கொடுத்த 25 ஏக்கர் நிலம்.. கங்கை அமரன் பேட்டிஇசைஞானி இளையராஜா எவ்வளவு பெரிய ஆன்மீகவாதி என்பது பலருக்கும் தெரியும்.

100 கோடிக்கும் மேல் வசூலை கொடுத்த ரஜினி திரைப்படங்கள் - ஒரு பார்வை...

100 கோடிக்கும் மேல் வசூலை கொடுத்த ரஜினி திரைப்படங்கள் - ஒரு பார்வை...பேருந்து ஓட்டுனராக இருந்து பாலச்சந்தர் இயக்கிய அபூர்வ ராகம் திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க தொடங்கி பல படங்களிலும் நடித்து ஒரு கட்டத்தில் ஹீரோவாக மாறி வசூலை குவிக்கும் சூப்பர்ஸ்டாராக மாறியவர்தான் ரஜினிகாந்த்.