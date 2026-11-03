  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actor suriya and dhanush join in manirathnam movie
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (18:32 IST)

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சூர்யா - தனுஷ்? - புது பட அப்டேட்

suriya dhanush
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (18:35 IST)
google-news
இந்திய சினிமா அளவில் முக்கியமான இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் மணிரத்னம். இவர் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்து வசூலை அள்ளியது. அதேநேரம், அடுத்து கமலை வைத்து அவர் இயக்கிய தக் லைப் திரைப்படம் வெற்றியை பெறவில்லை. அதன்பின் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி இருவரையும் வைத்து இஞ்சி வெல்லம் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துவிட்டார். இந்த படம் ஜனவரி மாதம் வெளியாகும் என்கிறார்கள்.

தற்போது மணிரத்னம் அடுத்த படத்திற்கு தயாராகிவிட்டாராம். மீண்டும் இரு நடிகர்களை வைத்து ஒரு புதிய படத்தை அவர் இயக்க திட்டமிட்டிருக்கிறாராம். சூர்யா மற்றும் தனுஷிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

சூர்யாவின் சீன் படத்திற்காக தனுஷ் தனது ஓம் படத்தின் ரிலீஸையே தள்ளி வைத்தார். இதற்காக சூர்யாவும் தனுஷுக்கு நன்றி சொன்னார். எனவே, இருவரும் இணைந்து நடிக்க நிறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
திரையரங்குகளில் தினமும் 6 காட்சிகளுக்கு அனுமதி - தமிழக அரசு அறிவிப்பு

நானும் ரவுடிதான் ஸ்டைலில் புதிய படம்!.. களமிறங்கும் விக்னேஷ் சிவன்

நானும் ரவுடிதான் ஸ்டைலில் புதிய படம்!.. களமிறங்கும் விக்னேஷ் சிவன்நானும் ரவுடிதான் திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் முக்கிய இயக்குனராக பார்க்கப்பட்டவர் விக்னேஷ் சிவன்.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சூர்யா - தனுஷ்? - புது பட அப்டேட்

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சூர்யா - தனுஷ்? - புது பட அப்டேட்இந்திய சினிமா அளவில் முக்கியமான இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் மணிரத்னம்

திரையரங்குகளில் தினமும் 6 காட்சிகளுக்கு அனுமதி - தமிழக அரசு அறிவிப்பு

திரையரங்குகளில் தினமும் 6 காட்சிகளுக்கு அனுமதி - தமிழக அரசு அறிவிப்புதிரைத்துறையை சேர்ந்த விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருப்பது யாருக்கு மகிழ்ச்சி இல்லையோ திரையுலகை சேர்ந்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி.

800 கோடி பட்ஜெட்!... டேக் ஆப் ஆகுமா ரஜினி - கமல் திரைப்படம்?.. நடப்பது என்ன?

800 கோடி பட்ஜெட்!... டேக் ஆப் ஆகுமா ரஜினி - கமல் திரைப்படம்?.. நடப்பது என்ன?40 வருடங்களுக்கு பின் ரஜினியும், கமலும் இணைந்து ஒரு புதிய படத்தில் நடிப்பதாகவும், அந்த படத்தை நெல்சன் இயக்க ரெட்ஜெயண்ட் நிறுவனம் சார்பாக உதயநிதியின் மகன் இன்பநிதி தயாரிக்கவிருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏற்கனவே வெளியானது

ஜெயிலர் 2 : 19-வது நாளில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் என்ன?

ஜெயிலர் 2 : 19-வது நாளில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் என்ன?சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் திரையரங்குகளை அதிரவைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம்