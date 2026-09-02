தளபதி படம் பார்த்து பேரை மாத்திக்கிட்டேன்!.. சூரி பேட்டி....
கோலிவுட்டில் பல வருடங்களாகவே காமெடி நடிகனாக வலம் வந்தவர் சூரி. குறிப்பாக வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் ஆகிய படங்கள் இவரை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்த்தது.. அதன்பின் விஷால், சூர்யா, விஜய், அஜித் போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் படங்களில் காமெடியனாக நடித்தார்.
வெற்றிமாறன் இயக்கிய விடுதலை திரைப்படத்தில் சூரி கதையின் நாயகனாக நடித்தார். அந்த படம் ஹிட் அடிக்கவே தொடர்ந்து மாமன், கருடன் ஆகிய படங்களில் நடித்தார். அந்த படங்களும் வெற்றிப் படங்களாக அமைந்தன. தற்போது மீனவர்களின் வாழ்க்கையை விவரிக்கும் மண்டாடி என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இந்த படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது.
இந்நிலையில், ஒருபேட்டியில் தனது பெயரை சூரி என மாற்றியதன் பின்னணி பற்றி பேசியிருக்கிறார். ‘நான் ரஜினி சாரின் தீவிரமான ரசிகன்.. அவரின் தளபதி படத்தை பார்த்து விட்டு ராமன் என்கிற என் பெயரை சூர்யா என மாற்றிக் கொண்டேன்.. ஆனால் சூர்யா சார் சினிமாவில் நடிக்க வந்துவிட்டதால் எனது பெயரை சூரி என மாற்றிக் கொண்டேன்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..
இந்நிலையில், ஒருபேட்டியில் தனது பெயரை சூரி என மாற்றியதன் பின்னணி பற்றி பேசியிருக்கிறார். ‘நான் ரஜினி சாரின் தீவிரமான ரசிகன்.. அவரின் தளபதி படத்தை பார்த்து விட்டு ராமன் என்கிற என் பெயரை சூர்யா என மாற்றிக் கொண்டேன்.. ஆனால் சூர்யா சார் சினிமாவில் நடிக்க வந்துவிட்டதால் எனது பெயரை சூரி என மாற்றிக் கொண்டேன்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..