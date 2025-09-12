நடிகர் சூரி: 20 கோடிக்கு மேல் பட்ஜெட் கொண்ட படங்களில் மட்டுமே நடிக்க அதிரடி முடிவு!
பிரபல நகைச்சுவை நடிகராக இருந்து தற்போது ஹீரோவாக மாறியுள்ள நடிகர் சூரி, இனிமேல் 20 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பட்ஜெட் உள்ள படங்களில் மட்டுமே நடிக்க போவதாக ஒரு உறுதியான முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முடிவு, நகைச்சுவை நடிகராக தொடங்கி, தற்போது கதாநாயகன் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் சூரியின் திரையுலக வளர்ச்சிக்கு மேலும் ஒரு மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
சூரியின் இந்த முடிவுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக, அவர் தற்போது நடித்து வரும் 'மண்டாடி' திரைப்படம் அமைந்துள்ளது. இந்த படத்தின் பட்ஜெட் 50 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் என தெரிகிறது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் நடைபெற்று வருவதாகவும், வெளிநாடுகளில் இருந்து அதிநவீன கேமராக்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கருவிகள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இப்போது, தனது சம்பளம் மற்றும் படத்தின் பட்ஜெட் குறித்து அவர் எடுத்துள்ள இந்த முடிவு, தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் மத்தியில் புதிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. தரமான, பிரம்மாண்டமான படங்களை தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பது, சூரியின் சினிமா வாழ்க்கையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் ஒரு முக்கியமான நகர்வாக கருதப்படுகிறது.
