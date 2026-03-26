வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (19:43 IST)

புரோட்டோ சூரி இப்போ வேற ரேஞ்ச்!.. சம்பளத்தை கேட்டு தெறிச்சி ஓடும் தயாரிப்பாளர்கள்!..

soori
தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் காமெடி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சூரி. மதுரையை சேர்ந்த சூரி  பெரும்பாலான படங்களில் கிராமத்து கதைகளில் காமெடியனாக நடித்தார். குறிப்பாக சிவகார்த்திகேயனுடன் இவர் நடித்த வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் போன்ற படங்கள் இவரின் முக்கிய காமெடி நடிகராக மாற்றியது. அஜித், விஜய், சூர்யா என பலரின் படங்களிலும் காமெடியனாக நடித்தார்..

வெற்றிமாறன் விடுதலை திரைப்படம் மூலம் சூரியை கதாநாயகனாக மாற்றினார். அந்த படம் வெற்றியடையவே தொடர்ந்து கதாநாயகனாக மட்டுமே சூரி நடித்து வருகிறார். அப்படி அவரின் நடிப்பில் வெளியான விடுதலை 2, கருடன், மாமன் மகள் போன்ற படங்கள் வெற்றியை பெற்றது
.
இந்நிலையில்தான்,  சூரி தனது சம்பளத்தை தடாலென உயர்த்திவிட்டார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில், அயலான் பட இயக்குனர் ரவிக்குமார் இயக்கவுள்ள புதிய படத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தில் நடிக்க சூரி 25 கோடி சம்பளம் பேசியிருக்கிறார்.

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் என்பதால் இந்த சம்பளத்தை கொடுக்க முன் வந்திருக்கிறது. ஆனால் கோலிவுட்டில் உள்ள மற்ற இயக்குனர்கள் சூரியின் சம்பளத்தை கேட்டு தெறித்து ஓடுகிறார்களாம்.

இது என்னடா பித்தலாட்டம்!.. கல்யாணமே ஆகலன்னு பொய் சொல்லி கெனிஷாவோடு சேர்ந்து நிலம் வாங்கிய ரவி மோகன்!...

விஜயகாந்த் அழைத்தும் செல்லவில்லை! - தன்னைத்தானே மிகப்பெரிய ஆளாக நினைத்த விஜய்- பி.டி. செல்வகுமார் பேட்டி

திரைப்படமாகிறது ’ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நிகழ்வு.. 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' இயக்குனரின் அறிவிப்பு..!

கைவசம் 9 படங்கள் வைத்திருக்கும் விஜய் சேதுபதி.. ‘ஜெயிலர் 2’ முதல் ‘பாக்கெட் நாவல்’ வரை..!

போலி வசூல் கணக்குகளை காட்டி விளம்பரம் தேடுகிறார்கள்.. துரந்தர் 2 வசூல் குறித்து பிரபல இயக்குனர்..!

