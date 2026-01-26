திங்கள், 26 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (19:41 IST)

துபாயில் வீடு வாங்கும் சிம்பு!.. விலை என்ன தெரியுமா?!...

சின்ன வயதிலிருந்து சினிமாவில் நடித்து வருபவர் சிம்பு.. அதேநேரம் மற்ற நடிகர் போல இவர் தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிக்க மாட்டார்.. நிறைய இடைவெளி விடுவார். சிம்புவுக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருந்தும் தொடர்ந்து படங்களில் அவர் நடிப்பதில்லை.. தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு.. ஒருபக்கம் கடந்த சில வருடங்களாகவே அஜித் சென்னையில் வசிப்பதில்லை.. துபாயில்தான் இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், துபாயில் 57 கோடி மதிப்பில் ஒரு புதிய வீட்டை சிம்பு வாங்கவுள்ளாராம். துபாய் தொழில் அதிபர் கண்ணன் ரவி இந்த வீட்டை வாங்க சிம்புவுக்கு 22 கோடி கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கண்ணன் ரவி கோலிவுட்டில் திரைப்படங்களை தயாரித்து வரும் நிலையில்
விரைவில் இந்த வீடு சிம்புவின் கைக்கு வர இருக்கிறதாம். அனேகமாக கண்ணன் ரவியின் தயாரிப்பில் சிம்பு ஒரு படத்தின் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே நடிகர் அஜித்துக்கு துபாயில் இரண்டு வீடுகள் இருக்கின்றன.. அந்த வீடுகளுக்கு அருகேதான் சிம்பு வீடு வாங்க முயற்சி செய்தாராம்.. ஆனால் அங்கு கிடைக்காததால் அங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி ஒரு வீட்டை வாங்கி இருக்கிறாராம் சிம்பு.

ரஜினி - கமல் படம் டேக் ஆப் ஆகாமல் போனது ஏன்?.. ஓப்பனாக பேசிய லோகேஷ்!..

ரஜினி - கமல் படம் டேக் ஆப் ஆகாமல் போனது ஏன்?.. ஓப்பனாக பேசிய லோகேஷ்!..கூலி படத்திற்கு பின் ரஜினி, கமல் இருவரும் பல வருடங்களுக்கு பின் இணைந்து நடிக்கவுள்ள படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கப்போகிறார் என்ற செய்தி வெளியாகி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்.. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தினை ஒப்பிட்ட பிரபல நடிகை..

பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்.. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தினை ஒப்பிட்ட பிரபல நடிகை..பாலிவுட் முன்னாள் நடிகையும் எழுத்தாளருமான ட்விங்கிள் கண்ணா, தனது 52-வது வயதில் முதுமை மற்றும் மாதவிடாய் நின்ற காலம் குறித்த தனது வெளிப்படையான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். ஒப்பனை ஏதுமில்லாத தனது புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ள அவர், 50 வயதிற்கு பிறகு அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர்வதற்கு வெறும் "மதிய சூரிய ஒளி" மட்டும் போதாது என்று நகைச்சுவையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வடநாட்டு அரசியலில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என ரஜினி என்னிடம் சொன்னார்: வைரமுத்து

வடநாட்டு அரசியலில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என ரஜினி என்னிடம் சொன்னார்: வைரமுத்துதமிழக அரசியலில் மட்டுமல்லாது வடநாட்டு அரசியலிலும் ஒரு பெரும் திருப்பம் ஏற்படும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தன்னிடம் கூறியதாக கவிப்பேரரசு வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார். ஆன்மீக அறிவும் தீர்க்கதரிசனமும் கொண்ட ரஜினியின் இந்த அரசியல் கணிப்பு தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து வைரமுத்து தனது எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

'பேட் டச்' என்ற வார்த்தையை பார்வதி பயன்படுத்தினாரா? கம்ருதின் விளக்கம்..

'பேட் டச்' என்ற வார்த்தையை பார்வதி பயன்படுத்தினாரா? கம்ருதின் விளக்கம்..பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய வி.ஜே. பார்வதி மற்றும் கம்ருதின் ஆகிய இருவரும், சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினர். இந்த விழாவிற்கு இருவரும் பிரம்மாண்டமான முறையில் என்ட்ரி கொடுத்தனர். மேடையில் இருவரும் நடனமாடியும், ரசிகர்களை கட்டிப்பிடித்தும் நெகிழ்ச்சியான தருணங்களை உருவாக்கினர்.

மங்காத்தா முன் ‘திரெளபதி 2’ நிற்க முடியவில்லை: ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்த மோகன் ஜி

மங்காத்தா முன் ‘திரெளபதி 2’ நிற்க முடியவில்லை: ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்த மோகன் ஜிஇயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவான 'திரௌபதி 2' திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 23 அன்று வெளியான நிலையில், அதே நாளில் அஜித்தின் பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான 'மங்காத்தா' 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இதனால் திரையரங்குகளில் 'மங்காத்தா' படத்திற்கு கிடைத்த பிரம்மாண்ட வரவேற்பு மற்றும் கூட்டத்தால், தனது 'திரௌபதி 2' படத்திற்கான ஓப்பனிங் மற்றும் கவனம் சிதைந்துவிட்டதாக மோகன் ஜி வேதனை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

