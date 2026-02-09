திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (11:38 IST)

கல்யாணம் கட்டாயம் இல்லை!.. காலம் முழுக்க சிங்கிளாகவே இருக்கப்போகிறாரா சிம்பு?!...

simbu
இயக்குனர், நடிகர், தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர், பாடகர் என பல அவதாரங்களை எடுத்து சகலகலா வல்லவன் டி ராஜேந்திரனின் மகன் சிலம்பரசன். ரசிகர்கள் இவரை STR என அழைக்கிறார்கள்.சிறு வயது முதலே சினிமாவில் நடித்து வருவதால் சிம்புவுக்கு சினிமாவில் நிறைய அனுபவம் உண்டு.. அறிவும் உண்டு.. அதேநேரம் பல காரணங்களால் இவர் சினிமாவில் தொடர்ந்து நடிப்பதில்லை. இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு திரைப்படம்தான் இவரின் நடிப்பில் வெளியாகிறது..

தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு. இந்த படத்தை முடித்துவிட்டு டிராகன் படத்தை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். அது அவரின் 50-வது படமாகும். ஒருபக்கம் 43 வயது ஆகியும் சிம்பு இதுவரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை.

நடிகைகளில் நயன்தாரா, ஹன்சிகா இருவரையும் காதலித்தார். ஆனால் இரண்டு காதலுமே பிரேக்கப் ஆகிவிட்டது. அதன்பின் அவர் காதலில் சிக்கவில்லை. அவருக்கு அவரின் பெற்றோர் பெண் பார்த்து வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் எதுவும் உறுதி செய்யப்படவில்லை..

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய நடிகர் சிம்பு ‘மொபைல் போன்கள் மனித உணர்வுகளை மாற்றி விட்டன.. காதலும், பிரிவும் இப்போது வேகமாக இருக்கிறது. ஆழமான உறவுகள் இப்போதும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன.. திருமணம் கட்டாயம் இல்லை.. இருவரும் மனதளவில் தயாராக இருக்கும்போது மட்டுமே அது நடக்க வேண்டும்.. சமூகத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் ஒரு உறவில் இணைய மாட்டேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்..

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?அபுதாபியில் நடைபெற்ற ஆசிய லெ மான்ஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்று அசத்தினார். டீம் விராஜ் சார்பாக லிகியர் JS P320-டொயோட்டா காரை செலுத்திய அஜித், முதல் பந்தயத்தில் டயர் பஞ்சர் போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், விடாமுயற்சியுடன் போராடி ஏழாவது இடத்தை பிடித்தார். இரண்டாவது பந்தயம் விபத்து காரணமாக குறைக்கப்பட்ட நிலையிலும், அஜித்தின் வேகம் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தது.

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான அஜித் குமார், தற்போது நடிப்பிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு கார் பந்தயங்களில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வருகிறார். அவரை பல திரைப்பிரபலங்கள் சந்தித்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அவரை சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

துபாய் சென்று அஜித்தை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்!...

துபாய் சென்று அஜித்தை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்!...நடிகர் அஜித் கார் ரேசில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் இளைஞராக இருந்தபோது பைக் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வந்தார்.

அஜித்துக்கு சொன்ன கதையில் பாலையா!.. இது வேறலெவல் காம்போ!...

அஜித்துக்கு சொன்ன கதையில் பாலையா!.. இது வேறலெவல் காம்போ!...கோலிவுட் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். கடந்த பல வருடங்களாகவே விஜய்க்கு போட்டி நடிகராக வலம் வந்தவர்.

20 நாளில் எடுக்கப்பட்ட ட்ரீம் கேர்ள்ஸ் திரைப்படம்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.7 லட்சம் தான்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

20 நாளில் எடுக்கப்பட்ட ட்ரீம் கேர்ள்ஸ் திரைப்படம்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.7 லட்சம் தான்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!சினிமா உலகில் ஒரு படம் எடுக்க பல மாதங்கள், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகும் என்ற பிம்பத்தை 'ட்ரீம் கேர்ள்' திரைப்படம் உடைத்துள்ளது. எம்.ஆர். பாரதி இயக்கியுள்ள இந்த படம் வெறும் 20 நாட்களில் படமாக்கி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைவிட ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்தப் படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் வெறும் 7 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே.

