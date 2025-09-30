செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (10:53 IST)

யாத்திசை இயக்குனர் தரணி ராசேந்திரன் இயக்கத்தில் சசிகுமார்!

யாத்திசை இயக்குனர் தரணி ராசேந்திரன் இயக்கத்தில் சசிகுமார்!
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியான யாத்திசை  திரைப்படம் படம் ‘பொன்னியின் செல்வன் 2’ என்ற பிரம்மாண்டமான படத்துக்கு ஒருவாரம் முன்னதாக திரையரங்குகளில் வெளியானது. சோழர்களின் வரலாற்றை சொல்லும் பொன்னியின் செல்வனும், பாண்டியர்களின் வரலாற்றை சொல்லும் யாத்திசையும் மோதிக்கொண்டுள்ளது.

மிகக்குறைந்த பட்ஜெட்டில் சிறப்பான கதையாக்கம் மற்றும் மேக்கிங்கில் சிறப்பாக இருந்ததால் கணிசமான ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது. அதன் பின்னர் ஓடிடியில் ரிலீஸாகி நல்ல கவனத்தைப் பெற்றது. இதன் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் தரணி ராசேந்திரன் தற்போது சசிகுமார் நடிக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

ஜே.கே ஃபிலிம் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறது. இந்தியாவை பிரிட்டிஷார் ஆண்ட காலகட்டத்தில் நடக்கும் கதையாக உருவாகவுள்ள இந்த படத்தில் INA அதிகாரியாக சசிகுமார் நடிக்கிறாராம். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இதுவரை 70 சதவீதம் நடந்து முடிந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தில் சேயோன், பவானி ஸ்ரீ, சமுத்திரக்கனி, ஷிவதா, கிஷோர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

தில்லுக்கு துட்டு டைப் காமெடி ஹாரர் படமாக பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’… டிரைலர் எப்படி?

தில்லுக்கு துட்டு டைப் காமெடி ஹாரர் படமாக பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’… டிரைலர் எப்படி?பேன் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படங்களில் ஒன்று ‘தி ராஜாசாப். இந்த படத்தை இயக்குனர் மாருதி இயக்க பீப்பிள்ஸ் மீடியா நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. தமன் இசையமைக்கிறார். நிதி அகர்வால், மாளவிகா மோகனன், VTV கணேஷ், சஞ்சய் தத் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

ஸ்பெயின் கார் ரேஸ் வெற்ற் மகிழ்ச்சி… அடுத்த படம் பற்றி பேசிய அஜித்..!

ஸ்பெயின் கார் ரேஸ் வெற்ற் மகிழ்ச்சி… அடுத்த படம் பற்றி பேசிய அஜித்..!தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

‘லால் சலாம்’… தாதா சாகேப் விருது வென்ற மோகன்லாலுக்கு கேரள அரசு பாராட்டு விழா!

‘லால் சலாம்’… தாதா சாகேப் விருது வென்ற மோகன்லாலுக்கு கேரள அரசு பாராட்டு விழா!கலை துறைக்காக மத்திய அரசு வழங்கும் உயர்ந்த விருதுகளில் ஒன்றான தாதா சாகேப் பால்கே விருது உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அவ்விருது பிரபல மலையாள நடிகர் மோகன் லாலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. திரைத்துறையில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து இயங்கி வருபவர் மோகன்லால்.

கரூர் துயர சம்பவம்… சென்னையில் நடக்க இருந்த ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ரத்து!

கரூர் துயர சம்பவம்… சென்னையில் நடக்க இருந்த ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ரத்து!காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் காந்தாரா தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வித்தியாசமான உடையில் அழகுப் பதுமையாய் ஜொலிக்கும் ஷிவானி!

வித்தியாசமான உடையில் அழகுப் பதுமையாய் ஜொலிக்கும் ஷிவானி!விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான 'கடைக்குட்டி சிங்கம்' என்ற நாடகத்தின் மூலம் சீரியல் நடிகையாக தன்னுடைய டீனேஜ் வயதிலேயே அறிமுகமானவர் நடிகை ஷிவானி நாராயணன். அதன் பின்னர் விஜய் டிவியிலிருந்து வெளியேறி ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் சில சீரியல்களில். சீரியலில் ஹோம்லியாக நடித்தலௌம் இன்ஸ்டாகிராமில் டான்ஸ் , கவர்ச்சி புகைப்படம் என தொடர்ந்து பதிவிட்டு பிரபலமானார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com