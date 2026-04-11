சனி, 11 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 11 ஏப்ரல் 2026 (16:20 IST)

சந்தானத்துக்கு இவ்ளோ பெரிய மகன் இருக்காரா?!. போட்டோ பார்த்து ஷாக்கான ஃபேன்ஸ்!..

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான லொள்ளு சுபா நிகழ்ச்சி மூலம் ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சந்தானம். நடிகர் சிம்பு இவரை மன்மதன் படத்தில் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் நடித்து ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி காமெடி நடிகராக மாறினார் சந்தானம். ஆர்யா, சூர்யா, விஷால், ஜீவா, சிம்பு உள்ளிட்ட பல இளம் நடிகர்கள் நடிக்கும் படங்களில் காமெடி நடிகராக நடித்தார் சந்தானம்..

சந்தானம் நடித்து வெளியான சிவா மனசுல சக்தி, பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் ஆகிய இரண்டு படங்களும் ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. முன்னணி காமெடி நடிகனாக இருந்து சந்தானம் திடீரென இனிமே ஹீரோவாகதான் நடிப்பேன் என அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

அதேநேரம், அவர் ஹீரோவாக நடித்து வெளியான பெரும்பாலான படங்கள் வெற்றியை பெறவில்லை. ஒருபக்கம், சந்தானத்தின் குடும்ப புகைப்படம் இதுவரை வெளியானது இல்லை. இந்நிலையில்தான், சந்தானம் தனது மகன் நிபுன் அருகில் நிற்கும் புகைப்படம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

சந்தனத்தின் மகன் நிபுன் சந்தனத்தை விட உயரமாக வளர்ந்துள்ளார். இந்த போட்டோவை பார்த்த பலரும் ‘சந்தானத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய மகன் இருக்கிறாரா?’ என்று ஆச்சரியப்பட்டு வருகிறார்கள். சந்தானத்துக்கு ஒரு மகளும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆமா. நான் நயன்தாரா புருஷன்தான்!. இப்போ என்ன?!.. விக்னேஷ் சிவன் கோபம்!..

ஆமா. நான் நயன்தாரா புருஷன்தான்!. இப்போ என்ன?!.. விக்னேஷ் சிவன் கோபம்!..போடா போடி திரைப்படம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் விக்னேஷ் சிவன். அதன்பின் சில வருடங்கள் கழித்து தனுஷ் தயாரிப்பில் நானும் ரவுடிதான் என்கிற படத்தை இயக்கினார்..

இணையத்தில் கசிந்த ஜனநாயகன்’ படத்துக்கு விமர்சனமா? ஒரு நியாயம் வேண்டாமா?

இணையத்தில் கசிந்த ஜனநாயகன்’ படத்துக்கு விமர்சனமா? ஒரு நியாயம் வேண்டாமா?இணையத்தில் கசிந்த நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் மற்றும் அது தொடர்பாக இயக்குனர் அமீர் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் சினிமா மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

விஜயை கலாய்ச்சும் செல்ப் எடுக்கலயே!. TN2026 முதல் நாள் வசூல் இவ்ளோதானா?..

விஜயை கலாய்ச்சும் செல்ப் எடுக்கலயே!. TN2026 முதல் நாள் வசூல் இவ்ளோதானா?..பொதுவாகவே அரசியல் சட்டையர் திரைப்படங்கள் ரசிகளிடம் வரவேற்பை பெறும்.. ஏனெனில், நடப்பு கால அரசியலையும், அரசியல்வாதிகளையும் அதில் நக்கலடித்திருப்பார்கள்

பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஹிட்டா? ஃபிளாப்பா?.. எல்.ஐ.கே முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!..

பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஹிட்டா? ஃபிளாப்பா?.. எல்.ஐ.கே முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!..விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்து உருவான LIK திரைப்படம் ஏப்ரல் 10ம் தேதியான நேற்று உலகமெங்கும் வெளியானது.

ஜனநாயகன் லீக்!.. தயாரிப்பாளருக்கு பல கோடி நஷ்டம்!.. விஜய் என்ன செய்ய வேண்டும்?..

ஜனநாயகன் லீக்!.. தயாரிப்பாளருக்கு பல கோடி நஷ்டம்!.. விஜய் என்ன செய்ய வேண்டும்?..விஜய் நடித்துள்ள அவரின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தின் சில காட்சிகள் நேற்று இணையத்தில் வெளியாகி விஜய் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது..

