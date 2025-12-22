திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (16:48 IST)

மலேசியாவில் நடக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா! தொகுத்து வழங்கப் போகும் நடிகர்

மலேசியாவில் நடக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா! தொகுத்து வழங்கப் போகும் நடிகர்
ஒட்டுமொத்த தமிழ் ரசிகர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா. அந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் உள்ள கோலாலம்பூரில் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் 27ஆம் தேதி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற உள்ளது. எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் கடைசி படம் ஜனநாயகன்.
 
இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இவர்களுடன் மமீதா பைஜூ ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கில் பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்ற திரைப்படமான பகவந்த் கேசரி திரைப்படத்தின் ரீமேக் தான் ஜனநாயகன். தமிழில் விஜய்க்கு ஏற்ப சில காட்சிகள் மட்டும் மாற்றம் செய்து படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள்.
 
ஒரு கமர்சியலான ஆக்சன் படமாக இந்த படம் இருக்கப்போகிறது. அதோடு அரசியலைப் பேசும் ஒரு அதிரடி திரைப்படமாகவும் இது இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தின் இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக சமீபத்தில் வெளியான இரண்டாவது பாடல் முழுக்க முழுக்க அரசியலை பேசும் பாடலாகவே வந்திருக்கிறது.
 
இந்த நிலையில் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா 27ஆம் தேதி மலேசியாவில் நடப்பதால் அந்த விழாவிற்கு முக்கிய விருந்தினர்கள் யாரும் வருவார்களா என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் தமிழ் சினிமாவின் ஒரு பொக்கிஷம் என்றே விஜயை சொல்லலாம். அவர் நடிக்கும் கடைசி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா என்பதால் அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் யாரும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தருவார்களா என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மலேசியாவில் நடக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா! தொகுத்து வழங்கப் போகும் நடிகர்
 
ஆனால் அதைப்பற்றி எந்த ஒரு தகவலும் இதுவரை தெரியவில்லை. இந்த நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கப்போவது ஒரு நடிகர் என்பது மட்டும் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அவர் வேறு யாருமில்லை நடிகர் ரியோ ராஜ். அதுவும் இசை வெளியீட்டு விழா என்பது இரண்டு விதமாக நடைபெற இருக்கிறது. ஒன்று கான்செர்ட்டாகவும் மற்றொன்று இசை வெளியீட்டு விழாவாகவும் நடைபெற உள்ளது. இதில் ரியோ ராஜ் அந்த கான்செர்ட்டை மட்டும் தொகுத்து வழங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராக திகழும் அஜித் குமார், தனது தீராத வேட்கையான கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் தடம் பதித்து வருகிறார். சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அவர், இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரில் 'ஜென்டில்மேன் டிரைவர்' விருதையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?திருப்பதி பிரதர்ஸ் என்ற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி அதன் மூலம் ஒரு சில வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் இயக்குனர் லிங்குசாமி.

ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!

ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!ஹைதராபாத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கடை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை சமந்தா, கட்டுக்கடங்காத ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்தார். அவரை கண்டதும் உற்சாகமடைந்த ரசிகர்கள், ஒரே நேரத்தில் செல்பி எடுக்கவும் நெருங்கி பார்க்கவும் முயன்றதால் அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

விஜயகாந்த் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் சண்முகபாண்டியன் நடிக்கிறாரா?

விஜயகாந்த் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் சண்முகபாண்டியன் நடிக்கிறாரா?மறைந்த முன்னணி நடிகரும் தேமுதிக தலைவருமான விஜயகாந்தின் இளைய மகன் சண்முக பாண்டியன், தனது தந்தையின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

2025ல் 100 கோடியை தாண்டிய தமிழ் படங்கள்! இந்த முறையும் மாஸ் காட்டிய பிரதீப் ரெங்கநாதன்

2025ல் 100 கோடியை தாண்டிய தமிழ் படங்கள்! இந்த முறையும் மாஸ் காட்டிய பிரதீப் ரெங்கநாதன்ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும் அந்த வருடத்தில் சாதனை படைத்த படங்கள் எவை, எந்தெந்த படங்கள் வெற்றியை கொடுத்திருக்கின்றன ,

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com