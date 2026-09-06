கடவுள் தந்த பரிசு!.. ராமராஜன் நடிக்கும் புதிய படம்!.. இசை இளையராஜா!...
கிராமத்து கதைகளில் நடித்து மக்கள் நாயகன் என்கிற பட்டத்தை வாங்கியவர் ராமராஜன். 80களின் இறுதி மற்றும் 90களில் நிறைய படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகராக இருந்தார். ராமராஜன் படம் என்றாலே வெற்றி நிச்சயம் என்கிற நிலை அப்போது இருந்தது..
இவரிடம் கால்ஷீட் வாங்க பல தயாரிப்பாளர்கள் வரிசையில் நின்றார்கள்.. காத்திருந்தார்கள்.. நடிகை கனகா கூட ராமராஜன் நடித்த கரகாட்டக்காரன் திரைப்படத்தில்தான் அறிமுகமானார். கரகாட்டக்காரன் திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் சில திரையரங்குகளில் ஒரு வருடத்திற்கு மேல் ஓடியது.. அப்போது ரஜினி, கமல் படங்களை விட ராமராஜன் திரைப்படங்கள் அதிக வசூலையும் பெற்றது..
ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவிலிருந்து ஒதுங்கியிருந்தார் ராமராஜன். அதன்பின் சில வருடங்களுக்கு முன்பு சாமானியன் என்கிற படம் மூலம் கம்பேக் கொடுத்தார். ஆனால் அந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.. இந்நிலையில்தான் புதுமுக இயக்குனர் காசிமாயன் என்பவரின் இயக்கத்தில் கடவுள் தந்த பரிசு என்கிற படத்தில் ராமராஜன் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கவிருக்கிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவிருக்கிறது. இதையடுத்து ரசிகர்கள் ராமராஜனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவிலிருந்து ஒதுங்கியிருந்தார் ராமராஜன். அதன்பின் சில வருடங்களுக்கு முன்பு சாமானியன் என்கிற படம் மூலம் கம்பேக் கொடுத்தார். ஆனால் அந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.. இந்நிலையில்தான் புதுமுக இயக்குனர் காசிமாயன் என்பவரின் இயக்கத்தில் கடவுள் தந்த பரிசு என்கிற படத்தில் ராமராஜன் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கவிருக்கிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவிருக்கிறது. இதையடுத்து ரசிகர்கள் ராமராஜனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.