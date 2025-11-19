புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: புதன், 19 நவம்பர் 2025 (15:05 IST)

பெண் குழந்தைக்கு அப்பாவான பிரேம்ஜி.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து

பெண் குழந்தைக்கு அப்பாவான பிரேம்ஜி.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து
இவருக்கு எங்கிருந்து எப்படி அறிமுகம் செய்வது என தெரியவில்லை. பிரபல இசையமைப்பாளரின் மகனா? இல்ல, பிரபல இயக்குனரின் தம்பியா? அல்லது இவரே ஒரு பிரபலமான நடிகரா என்று எப்படி ஆரம்பிப்பது. ஆம். தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு தனித்துவத்தை அமைத்துக் கொண்டவர் இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன். இவருடைய இசையில் பல பாடல்கள் வெளி வந்தாலும் இளையராஜா அளவுக்கு அந்த உயரத்தை இவரால் அடையமுடியவில்லை.

கரகாட்டக்காரன் படம் மட்டுமே இவருடைய சிறந்த படைப்புக்கு சான்று. கிட்டத்தட்ட 200 நாள்களை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிய திரைப்படம்தான் கரகாட்டக்காரன். அந்தப் படத்தின் இயக்குனர்தான் கங்கை அமரன். இவருக்கு இரண்டு மகன்கள். ஒருவர் திரைத்துறையில் பிரபலமான இயக்குனராக வலம் வரும் வெங்கட் பிரபு. இன்னொருவர் நடிகரும் பாடகருமான பிரேம்ஜி.
 
பிரேம்ஜி நீண்ட வருடங்களாகவே சிங்கிளாவே இருந்தார். கடந்தாண்டு ஜுன் மாதம் தான் இவருக்கு திருமணம் நடந்தது. இந்து என்ற பெண்ணை இவர் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். திருமணத்திற்கு பிறகு பிரேம்ஜி ரொம்பவே மாறிவிட்டார் என்று அவருடைய திரையுலக நண்பர்கள் கூறி வந்தனர். அதற்கு முன்பு வரை பேச்சுலர் பார்ட்டி, இரவு நேரங்களில் வெளியில் சுற்றுவது என மிகவும் ஜாலியாகவே இருந்தார்.
 
ஆனால் திருமணத்திற்கு பிறகு பொட்டிப்பாம்பாகவே அடங்கி போனார். ஆனால் பிரேம்ஜியும் அவரது மனைவி இந்துவும் சேர்ந்து அவ்வப்போது ஜாலியாக வீடியோ எடுத்து சோசியல் மீடியாக்களில் பதிவிட்டு வந்தனர். திருமணம் செய்த சில மாதங்களில் இந்து கர்ப்பமாக அவருக்கு வளைகாப்பும் நடந்தது. அந்த வளைகாப்புக்கு அவருடைய திரையுலக நண்பர்கள் கலந்து கொண்டனர். 
 
இந்த நிலையில்தான் பிரேம்ஜிக்கு இன்று பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அதனால் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் பிரேம்ஜி தத்தளித்து வருகிறார். அவருக்கு திரையுலக நண்பர்களும் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

3000 கோடி ரூபாய் சொத்தை வேண்டாம் என சொன்ன ஜேசி சான்… ஜாக்கி சான் பெருமிதம்!

3000 கோடி ரூபாய் சொத்தை வேண்டாம் என சொன்ன ஜேசி சான்… ஜாக்கி சான் பெருமிதம்!உலகளவில் தன்னுடைய ஆக்‌ஷன் படங்களின் மூலம் ரசிகர்களை உருவாக்கி வைத்திருப்பவர் ஜாக்கி சான். ஆனால் சமீபகாலமாக அவர் ஆக்‌ஷன் படங்களில் நடிப்பதை வெகுவாகக் குறைத்துக் கொண்டு வருகிறார். ஆனாலும் அவர் ரசிகர்களுக்காக அவர் சில படங்களில் நடிக்கிறார். அப்படி கடைசியாக அவர் நடித்த படம் தான் கராத்தே கிட்ஸ்- லெஜண்ட்.

திரையரங்கில் எடுபடாத ஹரிஷ் கல்யாணின் ‘டீசல்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

திரையரங்கில் எடுபடாத ஹரிஷ் கல்யாணின் ‘டீசல்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!இந்த தீபாவளிக்கு தமிழ் சினிமாவில் எந்தவொரு முன்னணி நடிகரின் படமும் ரிலீஸாகவில்லை. அதனால் இளம் நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்களின் படங்கள் ரிலீஸாகின. அந்த வகையில் இந்த தீபாவளிக்கு ‘டியூட், பைசன் மற்றும் டீசல்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் ரிலீஸாகின.

நான் ஏன் காப்புரிமைக் கேட்பதில்லை… இசையமைப்பாளர் தேவா சொன்ன ‘குட்டி ஸ்டோரி’

நான் ஏன் காப்புரிமைக் கேட்பதில்லை… இசையமைப்பாளர் தேவா சொன்ன ‘குட்டி ஸ்டோரி’தமிழ் சினிமாவில் 80 களின் இறுதியில் அறிமுகம் ஆகி 90 களிலும் 2000 களின் தொடக்கத்திலும் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வந்தவர் தேவா. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அவர் தமிழ் சினிமா சந்தையில் இருந்து வெளியேறினார். இப்போது பல ஆண்டுகளாக பட வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்த அவர் கச்சேரிகள் மூலமாகக் கம்பேக் கொடுத்து வருகிறார்.

விமர்சனங்கள்தான் என்னைக் கடுமையாக உழைக்க வைக்கின்றன… சாய் அப்யங்கர் பாசிட்டிவ் பேச்சு!

விமர்சனங்கள்தான் என்னைக் கடுமையாக உழைக்க வைக்கின்றன… சாய் அப்யங்கர் பாசிட்டிவ் பேச்சு!கடந்த சில ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வருகின்றனர் சுயாதீன இசைக்கலைஞர்கள். அதில் முன்னணியில் உள்ளார் சாய் அப்யங்கர். இவர் இசையமைத்து பாடி வெளியிட்ட ‘கட்சி சேர’, ‘ஆச கூட’ மற்றும் ‘சித்திரி புத்திரி’ ஆகிய பாடல்கள் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றன. இவர் பாடகர்கள் திப்பு மற்றும் ஹரிணி ஆகியோரின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரஜினியின் அடுத்த பட இயக்குனர் லிஸ்ட்டில் இணைந்த ஆர் ஜே பாலாஜி!

ரஜினியின் அடுத்த பட இயக்குனர் லிஸ்ட்டில் இணைந்த ஆர் ஜே பாலாஜி!வானொலியில் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்த ’நானும் ரௌடிதான்’ படம் மூலம் நகைச்சுவை நடிகராக அறிமுகமான ஆர் ஜே பாலாஜி, அதன் பின்னர் பல படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து வந்தார். அதன் பின்னர் எல் கே ஜி படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார். அவர் இயக்கி நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் ஹிட்டானதை அடுத்து தொடர்ந்து ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com