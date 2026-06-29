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பாகுபலி ஹிட்டுதான் உங்களுக்கு தெரியும்!. ஆனா வலி எனக்குதான் தெரியும்!.. பிரபாஸ் உருக்கம்!..
தெலுங்கில் ஏற்கனவே சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் ராஜமவுலி இயக்கிய பாகுபலி மற்றும் பாகுபலி 2 ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் பிரபாஸ். அதுவும் பாகுபலி 2 திரைப்படம் இந்தியா முழுவதும் 1400 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்ததாக அப்போது சொல்லப்பட்ட.
பாகுபலி மற்றும் பாகுபலி 2 இரண்டு படங்களுக்கும் சேர்த்து 5 வருடங்கள் உழைத்தார். அந்த 5 வருடங்கள் அவர் வேறெந்த படங்களிலும் நடிக்கவில்லை. இத்தனைக்கும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் 25 கோடி மட்டுமே. இரண்டு படங்களுக்காக அவர் 5 வருடங்கள் உழைத்தது வீண் போகவில்லை. பாகுபலி 2-விற்கு பின் இந்திய அளவில் முக்கிய நடிகராக பிரபாஸ் மாறினார்..
இதனால் 150 கோடிக்கு மேல் சம்பளம் கேட்டார். அதன்பின் சலார், சாஹோ, ஆதிபுரூஸ், ராதே ஷ்யாம், கல்கி உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்தார். இதில் சில படங்கள் மட்டுமே வசூலை பெற்றது. இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய பிரபாஸ் பாகுபலி படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பின் தனக்கு ஏற்பட்ட பெரிய மன அழுத்தம் பற்றி பேசியுள்ளார்.
பாகுபலி படத்திலிருந்த பிரம்மாண்டத்தை மிஞ்சும் அடுத்தடுத்த படங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருந்தது. அது என்னை கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக என்னை தூங்க விடாமல் தவிக்க வைத்து விட்டது. கடும் உழைப்பு மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் அந்த ஆண்டுகள் என் வாழ்க்கையின் மிகவும் சவாலான காலங்கள்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
பாகுபலி மற்றும் பாகுபலி 2 இரண்டு படங்களுக்கும் சேர்த்து 5 வருடங்கள் உழைத்தார். அந்த 5 வருடங்கள் அவர் வேறெந்த படங்களிலும் நடிக்கவில்லை. இத்தனைக்கும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் 25 கோடி மட்டுமே. இரண்டு படங்களுக்காக அவர் 5 வருடங்கள் உழைத்தது வீண் போகவில்லை. பாகுபலி 2-விற்கு பின் இந்திய அளவில் முக்கிய நடிகராக பிரபாஸ் மாறினார்..
இதனால் 150 கோடிக்கு மேல் சம்பளம் கேட்டார். அதன்பின் சலார், சாஹோ, ஆதிபுரூஸ், ராதே ஷ்யாம், கல்கி உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்தார். இதில் சில படங்கள் மட்டுமே வசூலை பெற்றது. இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய பிரபாஸ் பாகுபலி படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பின் தனக்கு ஏற்பட்ட பெரிய மன அழுத்தம் பற்றி பேசியுள்ளார்.