  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actor prabhas building home in hyederabad
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (18:09 IST)

தொழிலதிபர் மகளுடன் திருமணம்?!.. 200 கோடி மதிப்புள்ள பங்களாவை கட்டும் பிரபாஸ்!...

prabhas
Written By: பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (18:10 IST)
google-news
தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் பிரபாஸ். ஏற்கனவே சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் ராஜமவுலி இயக்கத்தில் அவர் நடித்து வெளியான பாகுபலி திரைப்படம் அவரை பேன் இண்டியா அளவில் பிரபலமடைய வைத்தது. அதன்பின் வந்த பாகுபலி 2 திரைப்படம் தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், ஹிந்தி ஆகிய மொழியிலும் வெளியாகி வசூலை அள்ளியது. இந்த படம் 1500 கோடி வரை வசூல் செய்ததாக அப்போது சொல்லப்பட்டது.

எனவே, அந்த படத்திற்கு பின் பிரபாஸ் பேன் இண்டியா நடிகராக மாறினார். அவரின் சம்பளமும் 150 கோடி வரை உயர்ந்ததாக சொல்லப்பட்டது. அதன்பின் சாஹோ, சலார், ஆதிபுருஷ், கல்கி, ராதே ஷ்யாம் உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் பிரபாஸ் நடித்தார். ஒருபக்கம், 46 வயதாகியும் இன்னமும் பிரபாஸ் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் இருக்கிறார். நடிகை அனுஷ்காவோடு இவர் கிசுகிசுக்கப்பட்டாலும் அதில் உண்மையில்லை என இருவருமே சொல்லிவிட்டனர்.

இந்நிலையில்தான், அடுத்த வருடம் ஒரு தொழிலதிபரின் மகளை பிரபாஸ் திருமணம் செய்யவிருப்பதாகவும், வருங்கால மனைவிக்காக ஹைதராபாத்தில் ரூ.200 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு ஆடம்பர பங்களாவை அவர் கட்டி வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

தொழிலதிபர் மகளுடன் திருமணம்?!.. 200 கோடி மதிப்புள்ள பங்களாவை கட்டும் பிரபாஸ்!...

தொழிலதிபர் மகளுடன் திருமணம்?!.. 200 கோடி மதிப்புள்ள பங்களாவை கட்டும் பிரபாஸ்!...தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் பிரபாஸ். ஏற்கனவே சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் ராஜமவுலி இயக்கத்தில் அவர் நடித்து வெளியான பாகுபலி திரைப்படம் அவரை பேன் இண்டியா அளவில் பிரபலமடைய வைத்தது.

நாகார்ஜுனா குடிக்கும் தண்ணீர் ஒரு லிட்டர் எவ்ளோ தெரியுமா?!.. அடேங்கப்பா!..

நாகார்ஜுனா குடிக்கும் தண்ணீர் ஒரு லிட்டர் எவ்ளோ தெரியுமா?!.. அடேங்கப்பா!..35 வருடங்களுக்கு மேல் திரைப்படங்களில் நடித்து வருபவர் நாகார்ஜுனா.

சூர்யா மகன் தேவ் இவ்ளோ பெரிசா வளர்ந்துட்டாரே!.. வைரலாகும் வீடியோ!...

சூர்யா மகன் தேவ் இவ்ளோ பெரிசா வளர்ந்துட்டாரே!.. வைரலாகும் வீடியோ!...தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான நடிகராக இருப்பவர் சூர்யா. நடிகை ஜோதிகாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

தேசிய விருது பெற்ற தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் மறைவு.. சோகத்தில் தமிழ் சினிமா...

தேசிய விருது பெற்ற தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் மறைவு.. சோகத்தில் தமிழ் சினிமா...தமிழ் திரையுலகிற்கு இது மிகுந்த சோகமான காலகட்டமாக மாறியுள்ளது. புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளரும், தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனருமான செழியன், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் இன்று காலமானார். கடந்த சில நாட்களாகவே கடுமையான உடல்நல பாதிப்பு காரணமாக அவர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி அவரது உயிர் பிரிந்தது. அவரது மறைவு ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஒளிப்பதிவாளர் செழியர் மரணம்!.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..

ஒளிப்பதிவாளர் செழியர் மரணம்!.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் இயக்குனர் செழியன் உயிரிழந்த சம்பவம் திரையுலகினரை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.