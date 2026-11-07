இதெல்லாம் ஒரு Rola-ஆ?... இதுக்கு ஆறு மாசமா?.. ஓம் பட விழாவில் மம்முட்டி கலகல...
மலையாளத்தில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் மம்முட்டி. 45 வருடங்களுக்கும் மேல் மலையாள திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். தளபதி உள்ளிட்ட ஏராளமான தமிழ் படங்களிலும் நடித்துள்ளார். தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள ஓம் திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மம்முட்டி முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில், ஓம் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தனுஷ், மம்முட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர். இந்த விழாவில் பேசிய மம்முட்டி ‘கடந்த 6 வருடங்களாக தமிழில் நல்ல வாய்ப்பு கேட்டேன். ஆனால், என்னை யாரும் கண்டுக்கல.. இந்த படத்தில் நடிக்க அழைத்தபோது எனக்கு உடல்நம் சற்று குறைவாக இருந்தது. நீங்கள் சில நாட்கள் காத்திருங்கள் என்றேன்.. அவர்களும் காத்திருந்தார்கள்.. அதனால், இந்த படத்தில் நடித்தேன்..
இந்த படத்தில் 40 நாட்கள் மட்டும்தான் ஷுட்டிங் என சொன்னார்கள். ஆனால், 6 மாதம் இரவு பகலாக வேலை வாங்கிவிட்டார்கள். அடியாட்களை ஏவுவதுதான் இந்த படத்தில் எனக்கு வேலை.. அவனை அடி..இவனை அடி என சொல்லுவேன்.. இதெல்லாம் ஒரு ரோலா?.. இதை எடுக்கத்தான் 6 மாதம்.. இதை காமெடியாகத்தான் சொல்கிறேன்.. ஆனால், படம் மிகவும் சீரியசானது’ என பேசியிருக்கிறார்.
இந்த படத்தில் 40 நாட்கள் மட்டும்தான் ஷுட்டிங் என சொன்னார்கள். ஆனால், 6 மாதம் இரவு பகலாக வேலை வாங்கிவிட்டார்கள். அடியாட்களை ஏவுவதுதான் இந்த படத்தில் எனக்கு வேலை.. அவனை அடி..இவனை அடி என சொல்லுவேன்.. இதெல்லாம் ஒரு ரோலா?.. இதை எடுக்கத்தான் 6 மாதம்.. இதை காமெடியாகத்தான் சொல்கிறேன்.. ஆனால், படம் மிகவும் சீரியசானது’ என பேசியிருக்கிறார்.