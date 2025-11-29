முகமது குட்டி மம்மூட்டி ஆனது எப்படி?... சுவாரஸ்யமானக் கதையைப் பகிர்ந்த மெஹா ஸ்டார்!
மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களில் ஒருவர் மம்மூட்டி. 350க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். சமீபகாலமாக அவர் கமர்ஷியல் மற்றும் கதையம்சமுள்ள பரிச்சாட்தமான படங்கள் என மாறி மாறி நடித்துக் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். 74 வயதாகும் அவர் தற்போதும் பிஸியான நடிகராக வித்தியாசமானக் கதைக்களங்களைத் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அவருக்குப் பெருங்குடலில் புற்றுநோய் வந்திருப்பதாக தகவல் பரவியது. அதை மம்மூட்டி தரப்பில் யாரும் உறுதிபடுத்தவில்லை என்றாலும் மம்மூட்டிக்கு உடல்நலம் சரியில்லை என்றும் ஆனால் அவர் விரைவிலேயே குணமாகிவிடுவார் என்றும் சக நடிகர்கள் தெரிவித்து வந்தனர். கடந்த ஏழு மாதங்களாக அவர் எந்த படப்பிடிப்பிலும் கலந்துகொள்ளவில்லை. இப்போது அவர் பூரண குணமடைந்து மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்கத் தொடங்கியுள்ளார்.
இந்நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முகமது குட்டி என்ற இயற்பெயருடைய தான் மம்மூட்டி ஆனது எப்படி என்பதைப் பற்றி பேசியுள்ளார். அதில் “நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போது எனது பெயர் மிகவும் பழசாக உள்ளது என்று ஓமர் ஷெரிஃப் என்று சொல்லிவைத்தேன். ஆனால் ஒரு நாள் என் அடையாள அட்டைப் பாக்கெட்டில் இருந்து கீழே விழுந்து என் பெயர் தெரிந்துவிட்டது. அப்போது என் நண்பன் சசிதரன் அந்த பெயரை மம்மூட்டி எனத் தவறாக படித்துவிட்டான். அந்த பெயரே என் பெயராக நிலைபெற்று விட்டது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அந்த நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய நண்பன் சசிதரனை அழைத்து மேடையில் அனைவருக்கும் அறிமுகப் படுத்தியும் வைத்துள்ளார்.