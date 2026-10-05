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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (15:29 IST)

ரொம்ப நாள் கழிச்சி வாய் விட்டு சிரிச்சேன்!.. மொத ராத்திரி படத்தை பாராட்டிய மாதவன்..

modha rathri movie
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (15:31 IST)
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modha rathiri

அறிமுக இயக்குனர் ராஜா கருப்புசாமி இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், அனிஷ்மா அணில் குமார் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்து கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியான திரைப்படம் மொதராத்திரி.

இந்த படத்தின் கதை, திரைக்கதையை மிகவும் சுவாரசியமாக அமைத்து இயக்குனர் ராஜா கருப்புசாமி இயக்கியிருந்ததால் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமைந்தது. இந்த படத்தின் கதை, திரைக்கதையை ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் திரைத்துறையை சேர்ந்த பல இயக்குனர்களும் பாராட்டியிருந்தனர். நடிகர்களில் கமல்ஹாசன், தனுஷ், சூர்யா, கார்த்தி உள்ளிட்ட பலரும் இந்த படத்தை பாராட்டி பேசியிருந்தனர். தற்போது இந்த திரைப்படம் ஓடிடியில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், இந்த படத்தை பார்த்த நடிகர் மாதவன் இந்த படத்தை பாராட்டியுள்ளார்.
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தை பார்த்து மிகவும் ரசித்தேன்.. மொதராத்திரி படத்தின் திரைக்கதை, கண்களை கவரும் விஸ்வல், கதையை சொன்ன விதம் மற்றும் நடிப்பு எல்லாமே சிறப்பாக இருந்தது.

பல வருடங்களுக்கு பின் வாய்விட்டு சிரித்து ரசித்து கைதட்டினேன். இந்த படத்தில் பணியாற்றிய நடிகர் நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் உட்பட ஒட்டுமொத்த படக்குழுவுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு எழுந்து நின்று கைதட்டும் மரியாதையை சமர்பிக்கிறேன். இந்த படம் அனைவரும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று’ என தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில்  பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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