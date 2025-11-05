புதன், 5 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (19:48 IST)

அரசன்’ படம் எப்படி வரப்போகுது தெரியுமா? புது அப்டேட் கொடுத்த கவின்

அரசன்’ படம் எப்படி வரப்போகுது தெரியுமா? புது அப்டேட் கொடுத்த கவின்
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்கும் திரைப்படம் அரசன். சமீபத்தில்தான் இந்தப் படத்தின் புரோமோ வெளியாகி பெரும் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த வீடியோவை தெலுங்கு நடிகர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர்தான் வெளியிட்டார். இந்த புரோமோவின் ஹைலைட்டே வீடியோவில் தனுஷ் பற்றி சிம்பு பேசிய அந்த டையலாக்தான். அதாவது இந்த கதையெல்லாம் தனுஷுக்குத்தான் சரியாக இருக்கும் என சொல்லியிருப்பார். 
 
இதிலிருந்தே சிம்புவும் தனுஷும் சினிமா துறையில் எப்படி போட்டியில்லாமல் நட்பாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தெளிவாக காட்டுகிறது. இந்த புரோமோ திரையரங்குகளில்தான் முதலில் வெளியானது. அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பார்த்து பெருத்த உற்சாகத்தில் இருந்தார்கள். இந்தப் படத்தில் சமுத்திரக்கனி, கிஷோர், ஆண்ட்ரியா என பல முக்கிய பிரபலங்களும் நடிக்க இருக்கிறார்கள். 
 
இந்தப் படம் வடசென்னையில் நடக்கும் ஒரு குண்டர் கும்பல் பற்றிய கதை என சொல்லப்படுகிறது. இந்தப் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். முதன் முறையாக அனிருத்தும் சிம்புவும் இந்தப் படத்தின் மூலம் இணைகிறார்கள். தனுஷ் அனிருத் காம்போதான் ரசிகர்களை மிகவும் ஈர்த்த கூட்டணியாக இருந்து வந்தது. அந்த வகையில் அரசன் படத்தில் சிம்புவுக்காக எப்படியும் தன் பெஸ்ட்டை அனிருத் கொடுப்பார் என்றே எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த நிலையில் அரசன் திரைப்படத்தை பற்றி நடிகர் கவின் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது அரசன் படத்தை பற்றி எனக்கு முழுமையாக எல்லாமே தெரியும். அது ஒரு தரமான படம். அது கண்டிப்பாக வெற்றிமாறன் ரசிகர்களையும் சிம்பு ரசிகர்களையும் அனிருத் ரசிகர்களையும் திருப்திப்படுத்தும் படமாக அமையும். அதே நேரம் நான் அனிருத் சிம்பு கூட்டணியில் உருவாகப்போகும் இந்தப் படத்தை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கவின் கூறியிருக்கிறார்.
 
அவர் சொன்னதை போல வடசென்னை படத்தின் சாயலை ஒத்து இந்தப் படம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வடசென்னை படத்தின் ஒரு கேரக்டர் பற்றிய படமாகத்தான் இது உருவாகப்போகிறது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. புரோமோவில் சிம்புவின் இன்னொரு முகத்தையும் நாம் பார்க்க முடிந்தது. அதனால் சிம்பு கெரியரில் இந்தப் படம் பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை.

திரை தீப்பிடிக்கப் போகுது… ஜனநாயகன் படத்தில் காத்திருக்கும் ஆக்‌ஷன் விருந்து!

திரை தீப்பிடிக்கப் போகுது… ஜனநாயகன் படத்தில் காத்திருக்கும் ஆக்‌ஷன் விருந்து!முழுநேர அரசியல்வாதியாகியுள்ள விஜய் தற்போது ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்த படத்தின் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இந்த படம் ரிலீஸானதும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

விஜய் சேதுபதி படம் தாமதம்… ஹரிஷ் கல்யாணை இயக்கும் பாண்டிராஜ்!

விஜய் சேதுபதி படம் தாமதம்… ஹரிஷ் கல்யாணை இயக்கும் பாண்டிராஜ்!தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அதை ஒவ்வொரு காலத்திலும் அந்த காலத்துக்கு ட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ப சொல்லி வெற்றி பெறும் இயக்குனர்கள் உண்டு. தற்போதைய காலகட்டத்தில் அதை சிறப்பாக செய்து வருபவர் இயக்குனர் பாண்டிராஜ்.

150 கோடி ரூபாய் மைல்கல் வசூலைத் தொட்ட ராஷ்மிகாவின் ‘தாமா’!

150 கோடி ரூபாய் மைல்கல் வசூலைத் தொட்ட ராஷ்மிகாவின் ‘தாமா’!இப்போது இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகையாக ராஷ்மிகா இருந்தாலும், அவரின் சினிமா வாழ்க்கை தொடங்கியது கன்னட சினிமாவில்தான். அடுத்தடுத்து பன்மொழிப் படங்களில் நடித்து ஹிட் கொடுத்து முன்னணி நடிகையாக மாறியுள்ள அவரை ரசிகர்கள் செல்லமாக நேஷனல் க்ரஷ் என அழைத்து வருகின்றனர்.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் விஜய் சேதுபதி!

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் விஜய் சேதுபதி!தமிழ் சினிமாவின் அடையாளங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் இயக்குனர் மணிரத்னம். அவர் அழைத்தால் கதை கூட கேட்காமல் இந்தியாவில் உள்ள எந்த நட்சத்திரமும் வந்து அவர் இயக்கத்தில் நடிப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட மணிரத்னம் இயக்கிய ‘தக் லைஃப்’ படுதோல்வி அடைந்தது மட்டுமல்லாமல் கேலிகளையும் விமர்சனங்களையும் பெற்றது.

சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ள அஜித் 64 படத்தின் வேலைகள்!

சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ள அஜித் 64 படத்தின் வேலைகள்!தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக தன்னுடைய பட சம்மந்தமான விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் கூட அவர் கலந்துகொள்வதில்லை.ஆனாலும் அவரது படங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஓப்பனிங்கும் வசூலும் கிடைக்கின்றன. அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று வசூலை வாரிக் குவித்துள்ளது. 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்கம் மூலமாக வசூல் ஈட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com