நடிகர் கவினுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி.. இரட்டை குழந்தை பிறந்ததாக அறிவிப்பு.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து...
தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்தவர் நடிகர் கவின் சின்னத்திரையில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கி தற்போது அடுத்தடுத்து பல திரைப்படங்களில் பிஸியான நடிகராக வலம் வருகிறார். இவரது நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு 'மாஸ்க்' படம் வெளியான நிலையில், வரும் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி நயன்தாராவுடன் இணைந்து நடித்துள்ள 'Hi' படம் வெளியாகவுள்ளது. மேலும், 'பேர் சொல்லும் பிள்ளை', கென் ராய்சன் இயக்கும் படம் எனப் பல ப்ராஜக்ட்களில் நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு கவனுக்கும் மோனிஷாவுக்கும் எளிய முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், இந்தத் தம்பதிக்கு ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் குழந்தை என இன்று இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை நடிகர் கவின் தனது எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், "எங்கள் வாழ்க்கையை இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியால் நிறைத்த இறைவனுக்கு நன்றி. எங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும், ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்துள்ளனர்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்தத் தகவலை தொடர்ந்து திரைத்துறையினரும் ரசிகர்களும் கவின் - மோனிஷா தம்பதிக்கு தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva