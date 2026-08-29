GEN Z கல்யாணம் பண்ணாதீங்க!.. அப்படி பண்ணினா!.. கார்த்திக் குமார் அட்வைஸ்!...
நடிகர் மற்றும் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் என வலம் வருபவர் கார்த்திக் குமார். வானம் வசப்படும், அலைபாயுதே, கண்ட நாள் முதல், யாரடி நீ மோகினி, பொய் சொல்ல போறோம் உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். நிறைய ஸ்டாண்டப் காமெடி நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியுள்ளார்.
மேலும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்ற ஹார்ட் பீட் வெப் சீரிஸிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். இந்த வெப்சீரியஸின் 2 சீசன்கள் முடிந்து தற்போது மூன்றாவது சீசனுக்கான எபிசோட்கள் வெளியாகி வருகிறது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய கார்த்திக் குமார் ‘Gen Z தலைமுறையினர் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. ஆனால் திருமணம் செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா சரியான நபரை தேர்ந்தெடுங்கள்.. அவர்களுக்கு நீங்களும் சரியான நபராக இருங்கள்.. திருமணத்திற்கு பிறகு செட் ஆகவில்லை என்றால் பிரிந்து விடுங்கள்.. விவாகரத்து பண்ணுங்க என்று சொல்ல மாட்டேன்.. ஏனென்றால் விவாகரத்து என்று சொன்னாலே பூமர்களுக்கு கோபம் வந்துவிடுகிறது’ என அறிவுரை செய்திருக்கிறார்.
கார்த்திக் குமார் ரேடியோ ஜாக்கி மற்றும் பின்னணி பாடகி சுசித்ராவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால், இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்துவிட்டனர். அதன்பின் அம்ருதா சீனிவாசன் என்பவரை கார்த்திக் குமார் திருமணம் செய்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய கார்த்திக் குமார் ‘Gen Z தலைமுறையினர் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. ஆனால் திருமணம் செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா சரியான நபரை தேர்ந்தெடுங்கள்.. அவர்களுக்கு நீங்களும் சரியான நபராக இருங்கள்.. திருமணத்திற்கு பிறகு செட் ஆகவில்லை என்றால் பிரிந்து விடுங்கள்.. விவாகரத்து பண்ணுங்க என்று சொல்ல மாட்டேன்.. ஏனென்றால் விவாகரத்து என்று சொன்னாலே பூமர்களுக்கு கோபம் வந்துவிடுகிறது’ என அறிவுரை செய்திருக்கிறார்.
கார்த்திக் குமார் ரேடியோ ஜாக்கி மற்றும் பின்னணி பாடகி சுசித்ராவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால், இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்துவிட்டனர். அதன்பின் அம்ருதா சீனிவாசன் என்பவரை கார்த்திக் குமார் திருமணம் செய்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.