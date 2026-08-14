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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (12:22 IST)

வாவ்.. என்னா பாடம்!.. விஸ்வநாத் & சன்ஸ் படத்தை பாராட்டிய கார்த்தி!...

viswanath and sons
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:26 IST)
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வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமித பைஜூ, ராதிகா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து இன்று வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம் விஸ்வநாத் & சன்ஸ். இதற்கு முன் துல்கர் சல்மானை வைத்து லக்கி பாஸ்கர் படத்தை கொடுத் வெங்கி அட்லூரி இயக்கிய படம் என்பதால் படத்திற்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.

இன்று படம் வெளியானது முதலே படத்தை பார்த்த பலரும் படம் நன்றாக இருப்பதாகவும் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா ஆகியோரின் நடிப்பு சிறப்பாக இருப்பதாகவும் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், படம் பார்த்த நடிகர் கார்த்தி படத்தை பாராட்டியுள்ளார். என்ன ஒரு அருமையான எழுத்தி வெங்கி அட்லூரி. அழகான கதாபாத்திரங்கள், வியக்க வைக்கும் நடிப்பு.. அன்பால் இதயத்தை நிறைத்து, முழுவதும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும் ஒரு படம்.. மீண்டும் பார்க்க என்னை தூண்டுகிறது. சூர்யாவின் நடிப்பு வாவ்.. மமிதா, ராதிகா உங்களின் நடிப்பு மனதை கொள்ளை கொள்ளும் வகையில் இருக்கிறது. படக்குழுவுக்கு என் வாழ்த்துக்கள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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