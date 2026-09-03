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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (17:45 IST)

இயக்குனருக்கு கமல் போட்ட 3 கண்டிஷன்கள்!.. தெளிவா இருக்காரு!...

kamal arun
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (17:47 IST)
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சித்தா, வீர தீர சூரன் போன்ற படங்களை இயக்கிய அருண்குமார் இயக்கத்தில் கமல் நடிக்கவிருக்கிறார். இந்த படத்தின் டெஸ்ட் ஷூட் சமீபத்தில் நடந்தது. அப்போது எடுக்கப்பட்ட ஒரு புகைப்படத்தை உதவி இயக்குனர் ஒருவர் நண்பருக்கு பகிர இது இணையத்தில் லீக்கானது. அதன்பின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனமே ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டது.,

இந்நிலையில், கமலை வைத்து அருண்குமார் இயக்கும் படம் மதுரை பின்னணியை கொண்டு உருவாகவிருக்கிறதாம். அதாவது, பல வருடங்களுக்கு பின் கமல் மீண்டும் ஒரு கிராமத்து கதையில் நடிக்கவிருக்கிறார். பக்கா ஆக்சன் காட்சிகளோடு மசாலா திரைப்படமாக இந்த படம் உருவாகவிருக்கிறதாம்.

இந்த படத்திற்காக இயக்குனரிடம் கமல் சில கண்டிஷன்களை போட்டுள்ளாராம். கிராபிக்ஸ் மூலம் தன்னை வயது குறைவாக காட்ட வேண்டாம். சிறு வயது நடிகையை எனக்கு ஜோடியாக நடிக்க வைக்க வேண்டாம்.. நான் நடனமாடுவது போல காட்சி வைக்க வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டாராம்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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