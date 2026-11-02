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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (18:03 IST)

நடிகர் ஜூனியர் பாலையா காலமானார் - திரையுலகினர் இரங்கல்

balaiah
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (18:06 IST)
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நடிகர் டி.எஸ்.பாலையாவின் மகன் ஜூனியர் பாலையா. கடந்த 40 வருடங்களாக தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்து வந்தவர் இவர். பல தொலைக்காட்சி சீரியல்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். கே.பாக்யராஜின் படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். கரகாட்டக்காரன், கோபுர வாசலிலே, சுந்தரகாண்டம், வீட்ல விசேஷங்க உள்ளிட பல படங்களில் இவருக்கு முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் அமைந்தன. இவரின் உண்மையான பெயர் ரகு பாலையா..

இந்நிலையில், சென்னை வளசரவாக்கத்தில் வசித்து வந்த ஜூனியர் பாலையா மூச்சுத்திணறல் காரணமாக இன்று காலை காலமானார். கடந்த சில நாட்களாகவே உடல்நலக்குறைவால் அவர் சிகிச்ச்சை பெற்று வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து அவரின் மறைவுக்கு ரசிகர்களும், திரையுலகினரும் இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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