திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (15:31 IST)

பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த நடிகர் ஜோஜூ ஜார்ஜின் ஜீப்! கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

பிரபல மலையாள நடிகர் ஜோஜூ ஜார்க் ஓட்டிய ஜீப் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

மலையாள சினிமாவில் ரெட்டா உள்ளிட்ட பல படங்கள் மூலம் பிரபலமானவர் ஜோஜூ ஜார்ஜ். இவர் தமிழில் ஜகமே தந்திரம், ரெட்ரோ, தக் லைஃப் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து தமிழ் ரசிகர்களிடையேயும் புகழ் பெற்றவராக உள்ளார்.

 

இந்நிலையில் தற்போது ஜோஜூ ஜார்ஜ் ’வரவு’ என்னும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் கேரள மாநிலம் மூணாறில் நடந்து வருகிறது. அப்போது படப்பிடிப்பின்போது ஜோஜூ ஜார்ஜ் ஓட்டிச் சென்ற ஜீப் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

இதில் ஜோஜூ ஜார்ஜும், அவருடன் பயணித்தவர்கள் 5 பேரும் விபத்திற்குள்ளான நிலையில் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் லேட்டஸ்ட் வைரல் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் லேட்டஸ்ட் வைரல் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!கீர்த்தி ஷெட்டி அறிமுகமான உப்பெண்ணா திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகம் பெற்றவர் கீர்த்தி ஷெட்டி. அந்த ஒரு படத்திலேயே தமிழ் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இதையடுத்து பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். அவர் நடித்த வாரியர் திரைப்படமும் தமிழில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்றது.

ட்ரண்ட்டி கிழிந்த ஜீன்ஸ் உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஆண்ட்ரியா!

ட்ரண்ட்டி கிழிந்த ஜீன்ஸ் உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஆண்ட்ரியா!தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்திறமை கொண்ட கலைஞர்களில் ஆண்ட்ரியாவும் ஒருவர். பாடல் இசை மற்றும் நடிப்பு என 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் பாடிய ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் இந்திய அளவில் ஹிட் ஆனது.

செந்தமிழ் தேன்மொழியாள் to கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா… குஷி பாடல் ரகசியம் பகிர்ந்த எஸ் ஜே சூர்யா!

செந்தமிழ் தேன்மொழியாள் to கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா… குஷி பாடல் ரகசியம் பகிர்ந்த எஸ் ஜே சூர்யா!சமீபகாலமாக விஜய்யின் ரி ரிலீஸ் படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வருகின்றன. அவரின் ‘கில்லி’ மற்றும் ‘சச்சின்’ ஆகிய படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் வசூல் செய்த ரி ரிலீஸ் படங்கள் என்ற சாதனையைப் பெற்றுள்ளன.

H-1B வைத்திருக்கும் கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, க்ரீன் கார்டு வைத்திருப்பவரை திருமணம் செய்யலாமா? ஒரு பெண்ணின் பதிவு..!

H-1B வைத்திருக்கும் கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, க்ரீன் கார்டு வைத்திருப்பவரை திருமணம் செய்யலாமா? ஒரு பெண்ணின் பதிவு..!அமெரிக்காவில் வசிக்கும் ஒரு பெண், தனது கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, நிரந்தர குடியுரிமையான க்ரீன் கார்டு வைத்திருக்கும் ஒருவரை திருமணம் செய்யலாமா என்று கேட்டு சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு, பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காத்திருப்புக்கு நியாயம் சேர்த்ததா காந்தாரா-1 டிரைலர்?

காத்திருப்புக்கு நியாயம் சேர்த்ததா காந்தாரா-1 டிரைலர்?காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

