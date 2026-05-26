என்னை விஷம் வைத்து கொன்றுவிடுங்கள்!. நடிகர் பாலா கோரிக்கை...
தமிழில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் நடிகர் பாலா. இவர் இயக்குனர் சிறுத்தை சிவாவின் சகோதரர். இவரின் முதல் திருமணம் முறிவு ஏற்பட்ட நிலையில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார்.
இந்நிலையில்தான் பாலா வெளியிட்டுள்ள வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக மிகுந்த மன அழுத்தம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும்.. என்னை விஷம் வைத்து கொன்று விடுங்கள் எனவும் வேதனையுடன் அவர் உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்..
வழக்கு மேல் வழக்கு போட்டு தொடர்ந்து என்னை அலைக்கழிக்கிறார்கள்.. என்னால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியவில்லை.. பத்து வருடங்களாக பெரும் துன்பத்தை அனுபவித்து வருகிறேன்.. இனி என்னைப் பற்றி அவதூறு பேசினால் பத்திரிகையாளர்களை கூட்டி அனைத்து உண்மைகளையும் அம்பலப்படுத்துவேன்.
அந்த உண்மை வெளிவரக்கூடாது என்று நினைத்தால் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் விஷம் வைத்து கொன்று விடுங்கள்’ எனவும் அதில் அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்..
திரைப்பட துறையின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று, புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் முதல் 7 நாட்களுக்கு தினசரி 5 காட்சிகள் திரையிட முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தற்போதைய திரைத்துறையின் பொருளாதார சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி முடிவுக்கு தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.