  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actor atharva sharing his fitness seacret
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (18:06 IST)

உடம்பு சிக்குன்னு இருக்கணுமா!.. அதர்வா சொல்லும் அட்வைஸ் கேளுங்க!..

atharva
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (18:06 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (18:11 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவில் இதயம் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்த மறைந்த நடிகர் முரளியின் மகன் அதர்வா. பானா காத்தாடி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கினார். அதர்வா சினிமாவுக்கு வந்து 16 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இத்தனை வருடங்களில் பல திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்திருக்கிறார். இளம் பெண்களை கவரும் வகையில் அதர்வா அழகாக இருப்பார். உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்கிறார். நன்றாக நடனமாடுவார்.. சண்டை காட்சிகளிலும் அசத்தலாக நடிப்பார்..

அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இதயம் முரளி திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது. எனவே இது தொடர்பான புரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளிலும் அதர்வா தொடர்ந்து கலந்து கொண்டு வருகிறார். அதோடு முதலமைச்சர் விஜயையும் நேரில் சந்தித்து அதை தொடர்பான புகைப்படங்களை தனது சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், ஒரு பேட்டியில் ‘உடலை எப்படி இப்படி கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்கிறீர்கள்?’ என்ற கேள்விக்கு பதில் சொன்ன அதர்வா ‘நான் என்னுடைய சாப்பாட்டை அடிக்கடி மாற்ற மாட்டேன்.. தினமும் ஒரே மாதிரியான உணவைத்தான் சாப்பிடுகிறேன். காலை உணவாக பழைய சாதம் சாப்பிடுகிறேன். மதிய உணவில் சிக்கன் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுகிறேன்/ இரவு 7:00 மணிக்கு சாப்பாட்டை முடித்து விடுவேன்’ என டிப்ஸ் கொடுத்திருக்கிறார்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

எங்க விஜய்ண்ணா!.. முதல்வர் விஜயை சந்தித்த கவின், அதர்வா!... வைரல் போட்டோஸ்!..

எங்க விஜய்ண்ணா!.. முதல்வர் விஜயை சந்தித்த கவின், அதர்வா!... வைரல் போட்டோஸ்!..திரைத்துறையில் நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

டெஸ்ட் ஷூட் ஓவர்!.. விரைவில் மேக்கிங் வீடியோ!.. லோகேஷ் - அல்லு அர்ஜூன் பட அப்டேட்...

டெஸ்ட் ஷூட் ஓவர்!.. விரைவில் மேக்கிங் வீடியோ!.. லோகேஷ் - அல்லு அர்ஜூன் பட அப்டேட்...கைதி, விக்ரம், மாஸ்டர் ஆகிய படங்களை இயக்கி இளைஞர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இயக்குனராக மாறியவர் லோகேஷ் கனகராஜ்.

Toxic: டாக்சிக் படத்தின் நடிகர், நடிகைகளின் சம்பள விபரம்!.. ஆத்தாடி இவ்ளோ கோடியா?!..

Toxic: டாக்சிக் படத்தின் நடிகர், நடிகைகளின் சம்பள விபரம்!.. ஆத்தாடி இவ்ளோ கோடியா?!..கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் கேஜிஎப் பட ஹீரோ யாஷ் மற்றும் கியாரா அத்வானி, நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் டாக்சிக்

ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி இதுதான்: உறுதி செய்த கனடா விநியோகஸ்தர்

ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி இதுதான்: உறுதி செய்த கனடா விநியோகஸ்தர்தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமும், தமிழக அரசியல் களத்தில் மிக முக்கிய ஆளுமையாகவும் விளங்கும் தளபதி விஜய் அவர்களின் 69-வது மற்றும்

சுப்ரமணியபுரம் துளசிக்கு திருமணம்: மன்த் ஆஃப் மது இயக்குநரை கரம் பிடித்தார் சுவாதி!

சுப்ரமணியபுரம் துளசிக்கு திருமணம்: மன்த் ஆஃப் மது இயக்குநரை கரம் பிடித்தார் சுவாதி!தமிழ் சினிமாவில் கண்கள் இரண்டால்... என்ற ஒரே ஒரு பாடல் மூலம் ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களின் இதயங்களையும் கொள்ளையடித்தவர் நடிகை