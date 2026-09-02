ஃபவர்புல் போலீஸ் வேடம்!.. பாலையா படத்தில் நடிக்கும் ஆர்யா!.. புது பட அப்டேட்!..
தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் ஆர்யா. இவரின் நடிப்பில் வெளியான பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் இவருக்கு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்தது.. அதேபோல அட்லீ இயக்கத்தில் நடித்த ராஜா ராணி படமும் இவருக்கு ஹிட் படமாக அமைந்தது.
அதேநேரம் கடந்து சில வருடங்களாக ஆர்யாவின் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படங்கள் அவருக்கு ஹிட் படமாக அமையவில்லை. இந்நிலையில்தான் தெலுங்கில் அதிரடி ஆக்சன் படங்களில் நடிக்க வரும் பாலையாவின் புதிய படத்தில் ஆர்யா நடிக்கவிருக்கிறார். பாலகிருஷ்ணா தற்போது கோபிசந்த் மாலினேனி இயக்கத்தில் தனது 111வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்..
இந்த படத்திற்கு பின் இயக்குனர் கொரட்டால சிவா இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். அது பாலையாவின் 112 வது திரைப்படமாகும். இந்த திரைப்படத்தில்தான் நடிகர் ஆர்யா ஒரு பவர்ஃபுல் மற்றும் முக்கியமான காவல்துறை அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த படத்திற்கு பின் இயக்குனர் கொரட்டால சிவா இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். அது பாலையாவின் 112 வது திரைப்படமாகும். இந்த திரைப்படத்தில்தான் நடிகர் ஆர்யா ஒரு பவர்ஃபுல் மற்றும் முக்கியமான காவல்துறை அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.