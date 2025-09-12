வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (18:36 IST)

வில்லன், கதாநாயகன்.. மீண்டும் வில்லன் கதாநாயகன் என நடிக்கும் அர்ஜூன் தாஸ்..!

வில்லன், கதாநாயகன்.. மீண்டும் வில்லன் கதாநாயகன் என நடிக்கும் அர்ஜூன் தாஸ்..!
தனது அழுத்தமான குரல் மற்றும் தீவிரமான நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்த நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ், தற்போது கதாநாயகனாக மீண்டும் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.
 
 
அர்ஜுன் தாஸ் இப்போது 'கும்கி 2' என்ற புதிய படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இந்த படம், விக்ரம் பிரபு நடித்த வெற்றி திரைப்படமான 'கும்கி' படத்தின் தொடர்ச்சி  என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தப் படத்தின் கதைக்களம் குறித்து அதிகம் தகவல் வெளியாகாத நிலையில், இது ஒரு சவாலான கதைக்களத்தை கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
வில்லனாக தனது திரைப் பயணத்தை தொடங்கிய அர்ஜுன் தாஸ், ‘ஒன்ஸ்மோர்’ படத்தில் நாயக நடித்து ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் மீண்டும் வில்லனாக நடித்து தற்போது மீண்டும் கதாநாயகனாக மாறியுள்ளார்.  
 
இந்த மாற்றம், அர்ஜுன் தாஸை ஒரு முக்கியமான நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் நிலைநிறுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரசிகர்கள், அவரது புதிய படமான  'கும்கி 2' வெளியீட்டிற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

திடீரென அனுஷ்கா ஷெட்டி எடுத்த முடிவு.. ரசிகர்களுக்கு கைப்பட எழுதிய கடிதம்..!

திடீரென அனுஷ்கா ஷெட்டி எடுத்த முடிவு.. ரசிகர்களுக்கு கைப்பட எழுதிய கடிதம்..!நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி, சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து சிறிது காலத்திற்கு விலகி இருக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளார். அவரது 'காட்டி' திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், இந்த திடீர் அறிவிப்பு அவரது ரசிகர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜான்வி கபூரின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

ஜான்வி கபூரின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

வித்தியாசமான உடையில் கிளாமர் லுக்கில் போஸ் கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்!

வித்தியாசமான உடையில் கிளாமர் லுக்கில் போஸ் கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்!தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் ஸ்ருதிஹாசனை தெலுங்கு சினிமாவே மிகப்பெரிய ஸ்டார் நடிகை ஆக்கியது. தெலுங்கில் அறிமுகம் ஆனதில் இருந்தே நிறைய படங்களில் நடித்து வருகிறார். கடைசியாக தெலுங்கில் பிரபாஸ் ஜோடியாக சலார் படத்தில் நடித்தார்.

இந்தியாவில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி..!

இந்தியாவில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி..!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

அதிக பங்குத்தொகைக் கேட்கும் பிரித்விராஜ்.. கேரளாவில் காந்தாரா 2 வெளியாவதில் சிக்கல்!

அதிக பங்குத்தொகைக் கேட்கும் பிரித்விராஜ்.. கேரளாவில் காந்தாரா 2 வெளியாவதில் சிக்கல்!கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான காந்தாரா திரைப்படம் பாராட்டுகளைப் பெற்று இந்தியா முழுவதும் வசூலில் கலக்கியது. 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது. இதையடுத்து இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டாம் பாகம் என சொன்னாலும் காந்தாரா கதையின் முன்கதைதான் படமாக்குகிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com