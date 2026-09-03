ஆரம்பத்தில் இருந்தே விஜய்க்கு தனது முழு ஆதரவை தெரிவித்து வரும் அஜித்.. ரசிகர்கள் பாராட்டு..
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களாகத் திகழும் விஜய் மற்றும் அஜித் குமார் இடையேயான பரஸ்பர மரிப்பாதையும் நட்பும் எப்போதும் கவனத்தை ஈர்ப்பவை. சமீபத்தில், தமிழக அரசால் சென்னைக்கு அருகே புதிய 'மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி' ( உருவாக்கப்படும் என்ற முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
விளையாட்டுத் துறை மேம்பாட்டிற்கும், குறிப்பாக மோட்டார் பந்தய வீரர்களின் எதிர்காலத்திற்கும் வலுசேர்க்கும் இந்த திட்டத்தை வரவேற்று, நடிகர் அஜித் குமார் சிறப்பு வாழ்த்துக் கடிதம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், விண்வெளி வீரர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் புகழ்பெற்ற கூற்றை மேற்கோள் காட்டி, "தமிழக அரசின் இந்த ஒரு சிறிய அடி, இந்திய மோட்டார் விளையாட்டுத் துறைக்கு ஒரு மாபெரும் பாய்ச்சல்" என்று பாராட்டியுள்ளார்.
முன்னதாக அரசியல் கூட்டணி அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் குறித்த வதந்திகள் பரவியபோதும், ஒருவரை ஒருவர் மதிக்கும் வகையில் இருவரும் நல்லுறவைப் பேணி வருகின்றனர்.
அஜித் தனது கடிதத்தில், தமிழக அரசிற்கும் முதல்வர் விஜய் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து, விளையாட்டுத் துறை சார்ந்த அனைத்து திட்டங்களும் பெரும் வெற்றி பெற வாழ்த்தியுள்ளார். இது இரு தலைவர்களிடையே உள்ள முதிர்ச்சியான பரஸ்பர நட்பையும் பரஸ்பர மரியாதையையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
Edited by Siva