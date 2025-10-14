செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (08:54 IST)

டூரிஸ்ட் பேமிலி புகழ் அபிஷன் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவு!

டூரிஸ்ட் பேமிலி புகழ் அபிஷன் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவு!
இந்த ஆண்டின் மெகா பிளாக்பஸ்டர் படமான ’டூரிஸ்ட் பேமிலி’படம் கடந்த மே 1 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. படத்தை அறிமுக இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்க, சிம்ரன், யோகி பாபு மற்றும் சசிகுமார் ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்திருந்தார்.

சுமார் 12 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டும் சுமார் 75 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து சாதனைப் படைத்தது. அதையடுத்து ஜூன் 2 ஆம் தேதி முதல் ஓடிடியில் வெளியாகி ஸ்ட்ரீம் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த படத்தின் இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் தற்போது தமிழ் சினிமாவின் கவனிக்கப்படும் இயக்குனர் ஆகியுள்ளார்.

இதையடுத்து இயக்குனராகப் பாதையைத் தொடராமல் ஒரு நடிகராக தனது அடுத்த படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார், டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் இணை இயக்குனர் மதன் இயக்கும் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த சில மாதங்களாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நடந்த நிலையில் தற்போது நிறைவு பெற்றுள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த படத்தை சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான மகேஷ் ராஜ் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.

மீண்டும் மோதும் பிரபாஸ் & ஷாருக் கான்… ஒரே நாளில் ரிலீஸாகும் கிங் &பவுஜி!

மீண்டும் மோதும் பிரபாஸ் & ஷாருக் கான்… ஒரே நாளில் ரிலீஸாகும் கிங் &பவுஜி!பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக் கானுக்கு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மிகச்சிறப்பானதாக அமைந்தது. அந்த ஆண்டில் அவர் நடித்த பதான், ஜவான் மற்றும் டன்கி ஆகிய மூன்று படங்களும் அடுத்தடுத்து ஹிட்டாகின. இவ்வாறு ஹாட்ரிக் கொடுத்த ஷாருக் கான் அடுத்து ‘கிங்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

கார்த்தி தன்னை ஒரு நடிகராகப் பார்ப்பதில்லை… இயக்குனர் நலன் குமாரசாமி பாராட்டு!

கார்த்தி தன்னை ஒரு நடிகராகப் பார்ப்பதில்லை… இயக்குனர் நலன் குமாரசாமி பாராட்டு!மெய்யழகன் படத்துக்குப் பிறகு நடிகர் கார்த்தி நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் ’வா வாத்தியார்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் மற்றும் க்ரீத்தி ஷெட்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் சார்பாக ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார்.

சிவப்பு நிற உடையில் திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!

சிவப்பு நிற உடையில் திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!பேச்சிலர் படத்தின் நாயகி திவ்யபாரதி அந்த படத்தில் இருந்தே ரசிகர் கூட்டம் உருவாகி விட்டது. இப்போது அவரும் வரிசையாக படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார். இந்நிலையில் அவரின் சமூகவலைதளப் பக்கம் கவர்ச்சி புகைப்படங்களால் நிரம்பி வருகிறது

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த மிருனாள் தாக்கூர்!

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த மிருனாள் தாக்கூர்!பாலிவுட் நடிகையான மிருனாள் தாக்கூர் சீதாராமம் திரைப்படம் மூலமாக தென்னிந்திய ரசிகர்களுக்கு அறிமுகம் ஆனார். தெலுங்கில் உருவான அந்த திரைப்படம் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் ஹிட் ஆகி ஆகியதால் ஒரே படத்தில் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலம் ஆனார்.

ரிலீஸ் தாமதத்தால் கடுப்பான சூர்யா ரசிகர்கள்… தீபாவளிக்கு வரும் ‘கருப்பு’ சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்!

ரிலீஸ் தாமதத்தால் கடுப்பான சூர்யா ரசிகர்கள்… தீபாவளிக்கு வரும் ‘கருப்பு’ சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்!கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com