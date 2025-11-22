சனி, 22 நவம்பர் 2025
vinoth
சனி, 22 நவம்பர் 2025 (08:27 IST)

என்ன ப்ரதீப் ரங்கநாதன் வாட ஹெவியா அடிக்குது… அபிஷன் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தின் டீசர் ரிலீஸ்!

இந்த ஆண்டின் மெகா பிளாக்பஸ்டர் படமான ’டூரிஸ்ட் பேமிலி’படம் கடந்த மே 1 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. படத்தை அறிமுக இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்க, சிம்ரன், யோகி பாபு மற்றும் சசிகுமார் ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்திருந்தார்.

இந்த படத்தின் இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் தற்போது தமிழ் சினிமாவின் கவனிக்கப்படும் இயக்குனர் ஆகியுள்ளார். இதையடுத்து இயக்குனராகப் பாதையைத் தொடராமல் ஒரு நடிகராக தனது அடுத்த படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார், டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் இணை இயக்குனர் மதன் இயக்கும் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த சில மாதங்களாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நடந்து முடிந்துள்ளது.

இதையடுத்து அந்த படத்தின் டீசர் நேற்று வெளியிடப்பட்டு டைட்டில் “with Love” என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டீசர் இளம் காதலர்களுக்கு இடையிலான ஊடல் பிரச்சனையை மையமாகக் கொண்டு படம் உருவாகி இருப்பதை டீசர் காட்டுகிறது. டீசரில் அபிஷனின் நடிப்பு சமீபத்தைய சென்சேஷன் நடிகரான ப்ரதீபின் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் நடிப்பை போலி செய்வது போல உள்ளதாக விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளன.

