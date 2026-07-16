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Written By Webdunia
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (12:02 IST)

ஆமிர் கான் - கௌரி ஸ்ப்ராட் திருமணம்: முன்னாள் மனைவிகள் ஏன் வரவில்லை?

ஆமிர் கான் திருமணம்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (12:04 IST)
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பாலிவுட் நடிகர் ஆமிர் கான் மற்றும் கௌரி ஸ்ப்ராட் ஆகியோரின் எளிமையான, நெருக்கமான திருமணம் கடந்த ஜூலை 5-ஆம் தேதி மும்பையில் நடைபெற்றது. இவர்களின் குழந்தைகள், நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மட்டுமே இதில் கலந்துகொண்டனர். எனினும், ஆமிரின் முன்னாள் மனைவிகளான ரீனா தத்தா மற்றும் கிரண் ராவ் ஆகியோர் இந்தத் திருமணத்தில் கலந்துகொள்ளாதது ரசிகர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
தற்போது இந்த விவாதத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், ஆமிர் கானின் நெருங்கிய நண்பரும் நடிகருமான அமீன் ஹாஜி விளக்கம் அளித்துள்ளார். கிரண் ராவ் அந்தச் சமயத்தில் இங்கிலாந்தில்  இருந்ததால் அவரால் வர முடியவில்லை என்றும், அவரது மகன் ஆசாத் மட்டுமே திருமணத்திற்காகத் திரும்பி வந்தான் என்றும் அமீன் கூறினார்.
 
மேலும் ரீனா தத்தா வராதது குறித்துப் பேசிய அவர், முக்கிய தருணங்களில் சிலருக்குத் தனிப்பட்ட சுதந்திரமும் மரியாதையும் கொடுப்பது அவசியமானது என்றும், இதனை அவர்கள் இடையே உள்ள கருத்து வேறுபாடாகப் பார்க்கக் கூடாது என்றும் குறிப்பிட்டார். ஆமிர் கான் தனது முன்னாள் மனைவிகள் இருவருடனும் இப்போதும் ‘பாணி ஃபவுண்டேஷன்’ மூலம் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாகவும், அவர்களுக்குள் என்றும் நல்ல சுமுகமான உறவு நீடிப்பதாகவும் அமீன் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

ஆமிர் கான் - கௌரி ஸ்ப்ராட் திருமணம்: முன்னாள் மனைவிகள் ஏன் வரவில்லை?

ஆமிர் கான் - கௌரி ஸ்ப்ராட் திருமணம்: முன்னாள் மனைவிகள் ஏன் வரவில்லை?பாலிவுட் நடிகர் ஆமிர் கான் மற்றும் கௌரி ஸ்ப்ராட் ஆகியோரின் எளிமையான, நெருக்கமான திருமணம் கடந்த ஜூலை 5-ஆம் தேதி மும்பையில் நடைபெற்றது. இவர்களின் குழந்தைகள், நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மட்டுமே இதில் கலந்துகொண்டனர். எனினும், ஆமிரின் முன்னாள் மனைவிகளான ரீனா தத்தா மற்றும் கிரண் ராவ் ஆகியோர் இந்தத் திருமணத்தில் கலந்துகொள்ளாதது ரசிகர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.

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