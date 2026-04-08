புதன், 8 ஏப்ரல் 2026
Written By BALA
Last Modified: புதன், 8 ஏப்ரல் 2026 (12:21 IST)

அட்லி - அல்லு அர்ஜுன் டைட்டில் போஸ்டர் ரிலீஸ்!.. சும்மா வேறலெவல்!..

aa26
தமிழ் சினிமாவில் பிரம்மாண்ட படங்களை இயக்கிய ஷங்கரின் சிஷ்யர் அட்லீ. ராஜா ராணி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானார். விஜயை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் ஆகிய மூன்று படங்களையும் இயக்கினார்.. அப்படியே பாலிவுட் போய் ஷாருக்கானை வைத்து ஜவான் என்கிற படத்தையும் இயக்கினார். இந்த படம் 1300 கோடி வசூலை பெற்றது..

தற்போது சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் புஷ்பா பட ஹீரோ அல்லு அர்ஜுனை வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார் அட்லி.  இந்த படத்தில் ஹாலிவுட் கலைஞர்களும் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். இந்த படத்தின் கதையையே ஹாலிவுட் எழுத்தாளரோடு இணைந்து அட்லி உருவாக்கியிருக்கிறார்..

aa26

எனவே இந்த படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.  இந்த படத்தின் டைட்டில் போஸ்டரை தற்போது படக்குழு வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த படத்தில் ராக்கா என பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லு அர்ஜூனி கெட்டப்பே வேறு மாதிரி இருக்கிறது. அவரின் கை விரல்களும் நகங்களும் ஒரு விலங்கு போல உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.. இந்த போஸ்டர் படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

தனுஷை போல ஒருவர் பிறந்து வரவேண்டும்!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!..

தனுஷை போல ஒருவர் பிறந்து வரவேண்டும்!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!..தனுஷின் தயாரிப்பில் நானும் ரவுடிதான் படத்தை இயக்கியவர் விக்னேஷ் சிவன்.

என் ஆபாச படத்தை பார்த்து அதிர்ந்து போனேன்!.. ஜான்வி கபூர் கோபம்!..

என் ஆபாச படத்தை பார்த்து அதிர்ந்து போனேன்!.. ஜான்வி கபூர் கோபம்!..தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி என கலக்கிய நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர். அம்மா நடிகை என்பதால் சிறுவயதிலேயே இவருக்கும் சினிமாவில் நடிக்கும் ஆசை வந்தது..

அரசன் படப்பிடிப்பு நிறுத்தம்!.. என் பையன அழிக்க பாக்குறீங்க!.. டி.ஆர்.ஆவேசம்!..

அரசன் படப்பிடிப்பு நிறுத்தம்!.. என் பையன அழிக்க பாக்குறீங்க!.. டி.ஆர்.ஆவேசம்!..கலைப்புலி தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து வரும் அரசன். படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடைபெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படம்!.. நாளைக்கு முக்கிய அப்டேட் வருது...

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படம்!.. நாளைக்கு முக்கிய அப்டேட் வருது...சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அட்லி இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் ஒரு புதிய திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

4 குழந்தைகளுக்கு அம்மா!.. இன்னும் எவ்ளோ பொய் சொல்லுவீங்க!.. திரிஷாவின் இன்ஸ்டா பதிவு!...

4 குழந்தைகளுக்கு அம்மா!.. இன்னும் எவ்ளோ பொய் சொல்லுவீங்க!.. திரிஷாவின் இன்ஸ்டா பதிவு!...லேசா லேசா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் திரிஷா..

