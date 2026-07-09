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டெஸ்ட் ஷூட் ஓவர்!.. விரைவில் மேக்கிங் வீடியோ!.. லோகேஷ் - அல்லு அர்ஜூன் பட அப்டேட்...
கைதி, விக்ரம், மாஸ்டர் ஆகிய படங்களை இயக்கி இளைஞர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இயக்குனராக மாறியவர் லோகேஷ் கனகராஜ். விஜயை வைத்து இவர் இயக்கிய லியோ மற்றும் ரஜினியை வைத்து இயக்கிய கூலி ஆகிய இரண்டு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது..
அதிலும், கூலி திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாததால் ரஜினி - கமல் இருவரும் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பும் லோகேஷ் கனகராஜின் கையை விட்டுப் போனது. தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் டிசி என்ற படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இந்த படம் வருகிற 31ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. ஒருபக்கம் புஷ்பா பட புகழ் நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் அடுத்து நடிக்கவுள்ள படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கவிருக்கிறார்..
ஏனெனில், அல்லு அர்ஜுன் தற்போது அட்லீ இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதற்கிடையில் அல்லு அர்ஜுனும் லோகேஷ் கனகராஜ் இணையும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் துவங்கவிருக்கிறது. ஏற்கனவே இந்த படம் தொடர்பான டெஸ்ட் ஷூட் முடிந்துவிட்ட நிலையில் விரைவில் அது தொடர்பான மேக்கிங் வீடியோ வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..
அதிலும், கூலி திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாததால் ரஜினி - கமல் இருவரும் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பும் லோகேஷ் கனகராஜின் கையை விட்டுப் போனது. தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் டிசி என்ற படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இந்த படம் வருகிற 31ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. ஒருபக்கம் புஷ்பா பட புகழ் நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் அடுத்து நடிக்கவுள்ள படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கவிருக்கிறார்..
ஏனெனில், அல்லு அர்ஜுன் தற்போது அட்லீ இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதற்கிடையில் அல்லு அர்ஜுனும் லோகேஷ் கனகராஜ் இணையும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் துவங்கவிருக்கிறது. ஏற்கனவே இந்த படம் தொடர்பான டெஸ்ட் ஷூட் முடிந்துவிட்ட நிலையில் விரைவில் அது தொடர்பான மேக்கிங் வீடியோ வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..
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இந்தோனேஷியாவின் 1000 ஆண்டு பழமையான இந்து கோவிலில் பிரதமர் மோடி.. புனரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்..
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேசியாவின் ஜாவா தீவில் அமைந்துள்ள, 1000 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று சிறப்புமிக்க பிரம்பானன் இந்து கோவிலுக்கு சென்று இன்று சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு நடத்தினார். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளுக்காக கட்டப்பட்ட இந்த உலக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலத்தை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டதோடு, அதன் தொன்மை மாறாமல் பாதுகாக்கும் புதிய புனரமைப்பு திட்டத்தையும் முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார்.