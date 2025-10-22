புதன், 22 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (13:21 IST)

பாசமலர்கள் பாரு - திவாகர் இடையே வெடித்த மோதல்! பிக்பாஸில் திடீர் திருப்பம்! Biggboss season 9 Tamil

Paaru diwakar fight

பிக்பாஸ் 9வது சீசனின் பரபரப்பான மூன்றாவது வாரத்தில் பாசமலர்களாக சுற்றித் திரிந்த விஜே பார்வதி - வாட்டர்மெலன் திவாகர் இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது.

 

ஜூஸ் மேக்கிங் டாஸ்க்கில் மற்ற ஹவுஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வாட்டர்மெலன் திவாகர், பார்வதி, வியன்னாவை டார்கெட் செய்தனர். அதில் திவாகர் அதை கேஷுவலாக எடுத்துக் கொண்டாலும், பார்வதி தன்னை டார்கெட் செய்து குவாலிட்டி செக்கருக்கு தள்ளிவிட்டதாக கூறி வந்தார்.

 

நேற்று நடந்த ஜூஸ் மேக்கிங் டாஸ்க்கிலேயே பலரது ஜூஸ் பாட்டில்களை பாரு - திவாகர் குவாலிட்டி செக் செய்து தரமற்றது என நீக்கினார்கள். இந்நிலையில் இன்று ஜூஸ் டாஸ்க் தொடரும் நிலையில் ஏற்கனவே ஜூஸ் கடைக்காரர்களாக இருக்கும் லக்ஸரி ஹவுஸை சேர்ந்த ஆதிரை, எஃப் ஜே உள்ளிட்டோர் குவாலிட்டி செக்கர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்து வந்தனர்.

 

இந்நிலையில் தற்போதைய இரண்டாவது ப்ரோமோவில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் - பாரு இடையே மோதல் வெடித்துள்ளது. ஹவுஸ்மேட்ஸுக்கு சாதகமாக திவாகர் பேசுவதாக பாரு குற்றம் சாட்டி கோபமாக செல்கிறார். திவாகர் சமாதானப்படுத்த முயன்றபோதும் அவர் தேவையற்ற வார்த்தைகளை பேச இதனால் திவாகரும் கோபப்பட பிரச்சினை பெரிதாக வெடித்துள்ளது,

 

இத்தனை நாளும் அனைத்து ஹவுஸ்மேட்ஸும் பாருவுக்கு எதிராக நின்றபோதும் கூட ஸ்வீட் சாப்பிட்டுக்கொண்டே ஸ்வீட்டாக ஆறுதல் சொல்லி வந்தவர் வாட்டர்மெலன் திவாகர். அண்ணன் அண்ணன் என்று பாருவும் அவரிடம் க்ளோஸாக இருந்தார். அப்படியாக பாசமலர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டில் சுற்றித் திரிந்த இவர்களிடையே மோதல் எழுந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

காதல் தோல்வியில் பெண்களின் வலி தெரிவதில்லை… ராஷ்மிகா மந்தனா கருத்து!

காதல் தோல்வியில் பெண்களின் வலி தெரிவதில்லை… ராஷ்மிகா மந்தனா கருத்து!கன்னட சினிமாவில் தனது நடிப்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய ராஷ்மிகா தற்போது பேன் இந்தியா நடிகையாக உயர்ந்து கலக்கி வருகிறார். அடுத்தடுத்து பன்மொழிப் படங்களில் நடித்து ஹிட் கொடுத்து முன்னணி நடிகையாக மாறியுள்ள அவரை ரசிகர்கள் செல்லமாக நேஷனல் க்ரஷ் என அழைத்து வருகின்றனர். பாலிவுட்டில் அவர் நடித்த அனிமல் உள்ளிட்ட படங்கள் பெருவெற்றி பெற்றன.

துருவ் விக்ரம்மின் அடுத்த படம் இந்த இயக்குனருடன்தானா?... வெளியான தகவல்!

துருவ் விக்ரம்மின் அடுத்த படம் இந்த இயக்குனருடன்தானா?... வெளியான தகவல்!நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் விக்ரம் ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’யின் ரீமேக் படமான ஆதித்யா வர்மா படம் மூலமாக் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘மகான்’ திரைப்படத்தில் நடித்தார். அதையடுத்து மூன்றாவது படமாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ‘பைசன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். ஆனால் ‘பைசன்’ படம்தான் தன்னுடைய முதல் படம் என்று துருவ் தெரிவித்துள்ளார்.

வெளிநாட்டில் செம்மயாகக் கல்லா கட்டிய ‘ட்யூட்’ படம்… இத்தனைக் கோடி வசூலா?

வெளிநாட்டில் செம்மயாகக் கல்லா கட்டிய ‘ட்யூட்’ படம்… இத்தனைக் கோடி வசூலா?கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்தடுத்து ‘லவ் டுடே’ மற்றும் ‘டிராகன்’ ஆகிய படங்களின் ஹிட் மூலம் முன்னணி நடிகராகியுள்ளார். அடுத்து அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது.

விஜய் & சூர்யா நடித்த ஃப்ரண்ட்ஸ் படத்தின் ரி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

விஜய் & சூர்யா நடித்த ஃப்ரண்ட்ஸ் படத்தின் ரி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

யுவன் ஷங்கர் ராஜாவைப் பிரியும் வெங்கட்பிரபு… சிவகார்த்திகேயன் படத்துக்கு இவர்தான் இசையா?

யுவன் ஷங்கர் ராஜாவைப் பிரியும் வெங்கட்பிரபு… சிவகார்த்திகேயன் படத்துக்கு இவர்தான் இசையா?வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் விஜய்யின் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான கோட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்று 455 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதையடுத்து வெங்கட்பிரபு அடுத்து யாரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com