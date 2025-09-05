ஏ.ஆர். முருகதாஸின் கம்பேக்: சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராசி' - ட்விட்டர் விமர்சனம்!
ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மணி வசந்த், பிஜு மேனன், வித்யுத் ஜம்வால் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள 'மதராசி' திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்த படம் குறித்து வெளியாகியுள்ள ட்விட்டர் விமர்சனங்களை பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
படத்தின் முதல் பாதியும், இடைவேளைக் காட்சியும் 'வெறித்தனமாக' இருப்பதாகவும், ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக இது ரசிகர்களுக்கு ஒரு நல்ல விருந்து என்றும் பல ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். படத்தின் இடைவேளைக் காட்சி மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகளை யாரும் தவறவிடக் கூடாது என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
ரசிகர்கள் சிவகார்த்திகேயனின் நடிப்பை பெரிதும் பாராட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஆக்ஷன் காட்சிகளில் அவரது நடிப்பு ஈர்க்கக்கூடியதாக உள்ளது.
முதல் பாதி சற்று மெதுவாக தொடங்கினாலும், இரண்டாம் பாதியில் படத்தின் திரைக்கதை வேகம் எடுப்பதாகவும், அது ரசிகர்களை இருக்கை நுனியில் அமர வைப்பதாகவும் சிலர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
சில ரசிகர்கள், ஏ.ஆர். முருகதாஸ் மீண்டும் ஒரு நல்ல கருவுடன் வந்திருந்தாலும், இரண்டாம் பாதியின் திரைக்கதை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை என்று கூறியுள்ளனர்.
மொத்தத்தில், 'மதராசி' திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தாலும், சிவகார்த்திகேயனின் புதிய பரிமாணத்திற்கும், ஏ.ஆர். முருகதாஸின் கம்பேக்கிற்கும் ஒரு நல்ல தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது என்றே கூறலாம்.
Edited by Mahendran