செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (16:10 IST)

ஒரு நபரை காதலிக்கும் அக்கா-தங்கை.. விஜய்யின் ‘நினைத்தேன் வந்தாய்’ பாணியில் ஒரு சீரியல்..!

நடிகர் விஜய்யின் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் காதல் காவியமான 'நினைத்தேன் வந்தாய்' திரைப்படத்தின் பாணியில், சன் தொலைக்காட்சியில் புதிய மெகா தொடர் ஒன்று ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. 
 
1998-ஆம் ஆண்டு வெளியான ’நினைத்தேன் வந்தாய்’ திரைப்படத்தில் விஜய், ரம்பா மற்றும் தேவயானி ஆகியோரின் முக்கோண காதல் கதை ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தது. அதே உணர்ச்சிகரமான கதை கருவை மையமாக கொண்டு இந்த புதிய தொடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த புதிய தொடருக்கு 'துளசி' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதில் ஸ்ராவந்திதா ஸ்ரீகாந்த், சம்யுதா மற்றும் அருண்குமார் உள்ளிட்டோர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். அண்மையில் வெளியான இத்தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி, ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரண்டு பெண்களை சுற்றியுள்ள காதல் மற்றும் குடும்ப உறவுகளின் சிக்கல்களை இத்தொடர் பேசவுள்ளது.
 
தகவல்களின்படி, 'துளசி' தொடர் வரும் மே 11-ஆம் தேதி முதல் சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளதாக தெரிகிறது. ஏற்கனவே 'ஆடுகளம்', 'மருமகளே வா' போன்ற வெற்றி தொடர்களைத் தந்து வரும் சன் டிவி, மீண்டும் ஒரு கிளாசிக் பட பாணியிலான கதையைத் தேர்வு செய்திருப்பது சின்னத்திரை ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
ஒரு மேக்கப்புக்கு ஒரு லட்சம்..! - நடிகை நிதி அகர்வால் சொன்ன ஷாக் தகவல்!

ஒரு மேக்கப்புக்கு ஒரு லட்சம்..! - நடிகை நிதி அகர்வால் சொன்ன ஷாக் தகவல்!திரையுலகில் மின்னும் நட்சத்திரங்களின் வாழ்க்கை தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு மிகவும் சொகுசாகத் தெரிந்தாலும், அந்த அந்தஸ்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் செய்யும் செலவுகள்

நம்ம ரூட் தனி ரூட்!.. சைட்ல பாத்து பழக்கமே இல்ல!.. தெறிக்கவிட்ட தனுஷ்!..

நம்ம ரூட் தனி ரூட்!.. சைட்ல பாத்து பழக்கமே இல்ல!.. தெறிக்கவிட்ட தனுஷ்!..துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் நடிக்க துவங்கியவர் தனுஷ்.

2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றால் ஒரு தொகுதியின் தேர்தல் செலவை ஏற்க வேண்டுமா? சென்னை ஐகோர்ட்

2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றால் ஒரு தொகுதியின் தேர்தல் செலவை ஏற்க வேண்டுமா? சென்னை ஐகோர்ட்இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்யும் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து தேர்தல் செலவுகளை வசூலிக்க கோரிய மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

மம்மூட்டி, மோகன்லாலே பயப்படும் மாஸ்! - விஜய் குறித்து பிருத்விராஜ் ஓபன் டாக்

மம்மூட்டி, மோகன்லாலே பயப்படும் மாஸ்! - விஜய் குறித்து பிருத்விராஜ் ஓபன் டாக்தமிழகத் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கே சவால் விடும் வகையில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்டிருப்பவர் தளபதி விஜய்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு நடுவிரலை காட்டிய அமைச்சர்.. செய்தியாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு நடுவிரலை காட்டிய அமைச்சர்.. செய்தியாளர்கள் அதிர்ச்சி..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியாவை "நரகக் குழி" என்று விமர்சித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், கர்நாடக அமைச்சர் சந்தோஷ் லாட் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தனது நடுவிரலை காட்டியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

