98வது ஆஸ்கர் விருதுகள்.. விருதுகளை அள்ளி குவித்த One Battle After Another..!

98-வது ஆஸ்கர் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விருது பெற்ற திரைப்படங்கள், நட்சத்திரங்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் குறித்து முழு விவரங்கள் இதோ:
சிறந்த திரைப்படம்: One Battle After Another
சிறந்த நடிகை: ஜெஸ்ஸி பக்லி – Hamnet
சிறந்த நடிகர்: மைக்கேல் பி. ஜோர்டான் – Sinners
சிறந்த இயக்குனர்: பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன் – One Battle After Another
சிறந்த சர்வதேசத் திரைப்படம்: entimental Value – நார்வே
சிறந்த ஒளிப்பதிவு: Sinners – ஆட்டம் டூரால்ட் அர்காபா
சிறந்த படத்தொகுப்பு: One Battle After Another – ஆண்டி ஜூர்கென்சன்
சிறந்த ஒலி அமைப்பு: F1 – கரேத் ஜான், அல் நெல்சன் மற்றும் குழுவினர்
சிறந்த பின்னணி இசை: Sinners – லுட்விக் கோர்டான்சன்
சிறந்த ஆவணப்படம் : Mr. Nobody Against Putin
சிறந்த ஆவணப்படம் (குறும்படம்): All The Empty Rooms
சிறந்த தயாரிப்பு வடிவமைப்பு: Frankenstein – தமரா டெவெரெல், ஷேன் வியூ
சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ்: Avatar: Fire and Ash
சிறந்த அசல் திரைக்கதை: Sinners – ரையான் கூக்லர்
சிறந்த தழுவல் திரைக்கதை: One Battle After Another – பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன்
சிறந்த காஸ்டிங் : One Battle After Another)– கசாண்ட்ரா குலுகுண்டிஸ்
சிறந்த துணை நடிகை: ஆமி மேடிகன் – Weapons
சிறந்த துணை நடிகர்: சீன் பென் – One Battle After Another
சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படம்: Kpop Demon Hunters
சிறந்த ஆடை வடிவமைப்பு: Frankenstein – கேட் ஹாவ்லி
சிறந்த ஒப்பனை மற்றும் சிகை அலங்காரம்: Frankenstein – மைக் ஹில், ஜோர்டான் சாமுவேல் மற்றும் சியோனா ஃபுரே
சிறந்த அனிமேஷன் குறும்படம்: The Girl Who Cried Pearls