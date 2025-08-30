சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (11:44 IST)

90ஸ் பேவரைட் சீரியல் இயக்குனர் காலமானார்! - திரை பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

SN Sakthivel

சின்னத்திரை சீரியல்களை இயக்கியவரும், திரைப்பட இயக்குனருமாக இருந்த எஸ்.என்.சக்திவேல் இன்று காலமானார்.

 

90களில் தொலைக்காட்சியின் வருகையின்போது தமிழக மக்களிடையே மெகா சீரியல்கள் அதிக வரவேற்பை பெற்று பிரபலமாகின. அப்படி பிரபலமான காமெடி சீரியலான ‘சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா’வை இயக்கியவர் எஸ்.என் சக்திவேல். ஸ்ரீ ப்ரியா, நிரோஷா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த இந்த சீரியல் அப்போது மிக பிரபலம்.

 

இந்த சீரியல் மூலமாக பிரபலமடைந்த இயக்குனர் எஸ்.என்.சக்திவேல் கடந்த 2015ம் ஆண்டில் ‘இவனுக்கு தண்ணில கண்டம்’ என்ற முழுநீள காமெடி படத்தையும் இயக்கினார். பின்னர் பட்ஜெட் குடும்பம் என்ற சீரியலையும் இயக்கினார்.

 

இந்நிலையில் உடல்நலக்குறைவால் இன்று அதிகாலை எஸ்.என்.சக்திவேல் காலமான செய்தி பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஒரு தலைமுறையினரை சீரியல் மூலமாக சிரிக்க வைத்த அவருக்கு சின்னத்திரை பிரபலங்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கருவை கலைக்க சொல்லி என்னை அடித்தார்: ஜாய் கிரிசில்டா புகார்

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கருவை கலைக்க சொல்லி என்னை அடித்தார்: ஜாய் கிரிசில்டா புகார்திரைப்பட சமையல் கலைஞரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது தன்னை ஏமாற்றி திருமணம் செய்ததாக கூறி, ஜோய் கிரிசில்டா எ காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

'மனுஷி' படத்திலிருந்து சில காட்சிகள் நீக்க வேண்டும். படம் பார்த்த பின் நீதிபதி உத்தரவு..!

'மனுஷி' படத்திலிருந்து சில காட்சிகள் நீக்க வேண்டும். படம் பார்த்த பின் நீதிபதி உத்தரவு..!இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில் உருவான 'மனுஷி' திரைப்படத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட சில காட்சிகளை நீக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்த விஷால்! விரைவில் திருமணம்! - வைரலாகும் போட்டோ!

தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்த விஷால்! விரைவில் திருமணம்! - வைரலாகும் போட்டோ!நடிகர் விஷாலும், நடிகை சாய் தன்ஷிகாவும் காதலித்து வந்த நிலையில் இன்று திருமண நிச்சயதார்த்தம் செய்துக் கொண்டனர்.

கொடுத்த வாக்கிற்காக விஷால் எடுத்த முடிவு? தன்ஷிகாவுடனான காதல் என்ன ஆனது?

கொடுத்த வாக்கிற்காக விஷால் எடுத்த முடிவு? தன்ஷிகாவுடனான காதல் என்ன ஆனது?சமீபத்தில் சாய் தன்ஷிகாவை காதலிப்பதாக கூறியிருந்த விஷால் திருமணம் குறித்து எதுவும் அறிவிக்காமல் இருந்து வருகிறார்.

LIK இல்லைனா Dude..? ஒரு படம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்! - உஷாரான ப்ரதீப் ரங்கநாதன்!

LIK இல்லைனா Dude..? ஒரு படம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்! - உஷாரான ப்ரதீப் ரங்கநாதன்!இளம் நடிகர் ப்ரதீப் ரங்கநாதனின் இரண்டு படங்கள் தீபாவளிக்கு வெளியாவதாக அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் ஒரு படம்தான் வெளியாகும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com