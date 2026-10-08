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  4. 6 நாட்களாகியும் ரூ.10 கோடியை தொடாத சிக்மா ... 6வது நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (10:21 IST)

6 நாட்களாகியும் ரூ.10 கோடியை தொடாத சிக்மா ... 6வது நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?

சிக்மா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (10:24 IST)
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விஜய் மகன் சஞ்சய் இயக்கி வெளிவந்துள்ள படம் சிக்மா.  சந்தீப் கிஷன் நாயகனாக  நடித்துள்ள இந்த படத்தில் ஃபரியா அப்துல்லா, சம்பத், ராஜ், ராஜூ சுந்தர்ரம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். லைக்கா புரொடெக்சன் தயாரித்துள்ள இந்த படம் கடந்த வாரம் வெளியானது.  மிகப்பெரிய ஸ்டார் நடிகரின் மகன் படம் என்பதால் திரையுலகினர் மட்டுமின்றி ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் படம் வெளியாகி மோசமான விமர்சனத்தை பெற்றது. 
 
இந்த விமர்சனங்கள் காரணமாக வசூலிலும் இப்படம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. 
 
 
இந்த நிலையில் சிக்மா படம் 6ம் நாள் வசூல் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி 6ம் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸீல்  இந்தியாவில் சுமார் ரூ.71 லட்சம் மட்டுமே வசூலித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, படம் வெளியான ஆறு நாட்களில் மொத்தமாக சுமார் ரூ.7.69 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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