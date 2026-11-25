20 நாட்களில் ரூ.1,780 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைக்கும் ராமாயணா !
இந்திய சினிமாவில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வெளியான ராமாயணா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. படம் வெளியாகி 20 நாட்களைக் கடந்துள்ள நிலையிலும் வசூலில் தொடர்ந்து அசத்தி வருகிறது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூர், சீதையாக சாய் பல்லவி, ராவணனாக யஷ், அனுமனாக சன்னி தியோல் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மற்றும் ஹான்ஸ் ஜிம்மர் இணைந்து இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளனர்.
ராமாயண இதிகாசத்தைத் தழுவி இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் இப்படத்தின் முதல் பாகம் கடந்த நவம்பர் 5ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் வெளியானது.
ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான இப்படம், அடுத்தடுத்த நாட்களில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. தீபாவளி விடுமுறையும் படத்தின் வசூலுக்குப் பெரிதும் கைகொடுத்தது. மூன்றாவது வாரத்திலும் திரையரங்குகளில் கணிசமான எண்ணிக்கையில் ரசிகர்கள் படத்தைப் பார்த்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 20 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அதன் உலகளாவிய வசூல் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. Sacnilk வெளியிட்டுள்ள வசூல் நிலவரப்படி, இந்தியாவில் ரூ.1,162.15 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.573 கோடியும் என உலகம் முழுவதும் ரூ.1,735.15 கோடியை இப்படம் வசூல் செய்துள்ளது.